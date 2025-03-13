民進黨全台宣講卓榮泰也出席　行政院：說明施政影響非升高對立

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院提出的總預算案、財劃法覆議案遭立法院否決，民進黨秘書長林右昌今（13日）宣布啟動8場的「人民是頭家」政策宣講會，由行政院長卓榮泰領軍。對於外界質疑拉高衝突對立，行政院發言人李慧芝說，這並不是要升高朝野對立，而是向國人報告是政府的責任，接下來施政會造成什麼影響、可能會有什麼狀況、政府該怎麼樣處置，這都要向國人報告，並不是為了要升高對立。

民進黨秘書長林右昌表示，民進黨表決可輸，但守護台灣民主的戰役不行輸，本週六開始將舉行8場「人民是頭家」宣講會，邀請所有人民到場，聽卓榮泰院長及行政團隊直接報告，並由綠營縣市長、立委，另各行業意見領袖都會登台發言。

根據規劃，民進黨15日下午4點將前往台中下鄉宣講，接著16日下午3點在桃園；22日下午4點在花蓮、晚間6點30分在台北；23日下午3點30分在台南；28日晚間6點30分在竹市；29日下午3點30分在高雄；30日下午4點在新北。

行政院發言人李慧芝說，要向國人說明，不論用各種方式，其實一直以來行政團隊都會用專訪或是座談會、記者會方式等，向各界說明總預算案、財劃法修正之後，對國家施政造成的影響。

李慧芝強調，這並不是要升高朝野對立，而是需要向國人報告這是政府的責任，在政府施政當中或是接下來的狀況會造成什麼影響、可能會有什麼狀況、政府該怎麼樣處置，這都是政府要向國人報告的部分，這部分並不是為了要升高對立。

李慧芝強調，卓院長說過，在非公務時間不會使用公帑，這絕對會這樣處理，維安部分也會尊重主辦單位的安排。後續待確認所有安排後，會向大家做進一步的說明。