覆議案被立院雙殺　卓榮泰勉閣員「不憂也不懼」

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院12日否決行政院提出的中央政府總預算案、財劃法覆議案，兩案投票結果皆為61比51。對此，行政院長卓榮泰今（13日）在院會中勉勵閣員，強調「不憂也不懼」，國家仍要繼續大步向前，在當前財政結構底下，下一步該如何做憲政救濟、乃至於任何能夠改變現狀的努力，都會一步一步向前進。

針對2項覆議案遭到立院否決，卓榮泰今在院會首先表示非常抱歉，經過2天努力，向立法院提出的今年度中央政府總預算案及財政收支劃分法兩項覆議案，仍沒有得到立法院的支持。

對於這樣的結果，卓榮泰向行政團隊表達「不憂也不懼」，基於合法合憲的憲政程序，已經善盡身為公務員及政務官的權利義務和責任。卓也感謝這2天所有部會首長一起在立法院報告、接受備詢，特別是財政部長與主計長的說明，也非常的清楚。

「儘管做了努力，但仍無法改變投票的結果。」卓榮泰勉勵所有閣員，國家還有很多事情等待完成，仍要繼續大步向前，在當前財政結構底下，下一步該如何做憲政救濟、乃至於任何能夠改變現狀的努力，都會一步一步向前進。

最後，卓榮泰也表示，希望與各位部會首長攜手合作，幫助這個國家度過前所未有的難關，大家一起努力。