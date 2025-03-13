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畜牧司前司長「進口蛋耗5億公帑」遭彈劾　農業部：深切檢討

▲農委會畜牧處長張經緯。（圖／記者楊惠琪攝）

▲前農業部畜牧司長張經緯遭到監察院彈劾。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

監察院今（13日）通過農業部畜牧司前司長張經緯彈劾案，理由為張經緯與尚未設立登記的超思公司採購雞蛋，且未掌握企業進口雞蛋數量，導致超過5千萬顆進口雞蛋逾期銷毀。農業部表示，會虛心受教、深切檢討並積極改正，也會持續督導並責成畜產會改進內部採購作業規範與流程，並加強採購人員法紀訓練。

111年至112年間因全球禽流感盛行，國內雞蛋供應嚴重不足，農業部在112年3月陸續開放泰國、土耳其、巴西等國雞蛋進口，並依經濟部國貿署提供貿易商名單給國內企業以方便進口。

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監察院表示，張經緯當時擔任畜牧司長，卻未掌握企業進口雞蛋數量，導致民間進口及畜產會進口數量遠超國內所需，造成政府專案進口雞蛋有5000萬餘顆逾期，總損失達5億餘元，在召開彈劾案審查會，經過審查委員討論並交換意見後，認定張經緯違失情節重大，故決議彈劾張經緯，並移送懲戒法院審理。

農業部回應，當年為解決民怨，農業部同仁不分晝夜、努力調節國內雞蛋供需，過程中有未竟之處，農業部虛心受教、深切檢討。

針對監察院所提的進口雞蛋執行過程各項行政瑕疵，農業部表示，會積極改正，持續督導並責成中央畜產會檢討改進內部採購作業之規範與流程，同時加強中央畜產會辦理採購相關人員法紀訓練，兼顧作業可行、流程改進及人員訓練之效。

上月傳出張經緯將調任防檢署副署長，對此，農業部今表示，張經緯在3月5日提出自請留任畜試所東區分所，在了解張員顧慮及考量後，農業部尊重張員意願，並期許他在原崗位持續發揮所長，為國內畜牧產業盡一份心力。

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