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香蕉價格飆漲「比黃金還貴」！　藍委轟農業部：無作為

▲▼國民黨團召開 香蕉價格暴漲 農業部束手無策 記者會 王鴻薇 羅智強 游顥 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「香蕉價格暴漲 農業部束手無策」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

香蕉價格自去年8月後屢創新高，近月來在菜市場漲破百元，甚至達120至130元，達到前所未有的高點。國民黨立委游顥直言，「現在香蕉漲得比黃金還兇」，但面對香蕉價格暴漲，卻看不到農業部提出任何調節措施，呼籲農業部，趕緊拿出具體辦法和調節措施，解決香蕉價格飆漲的問題。

書記長王鴻薇表示，最近看到「國民水果」香蕉，價格暴漲，已經到了不可思議的。以台北市場為例，每台斤均高達100元以上，今天在連鎖量販店售價為每台斤119元。但對於這樣的事情，農業部卻不聞不問。根據農業部農糧署農產品批發市場交易行情站統計，今年一月到香蕉批發市場交易價格，平均每公斤87.6元，二月份109.1元，三月份飆漲到111.4元；未來預估零售價格每台斤可能更高達200元，香蕉變成「金蕉」。

王鴻薇指出，今年二月香蕉交易量已經降到千噸以下，在供給大量減少之下，供需出現失衡，價格必然上漲，而有將近半年的時間，農業部卻沒有任何反應，再次出現如當年缺蛋的翻版，坐視供需失衡、價格暴漲，最後發生超思雞蛋弊案，農業部要再來一次嗎？

首席副書記長羅智強表示，民進黨是最會創造歷史的政黨，總預算高達近3兆，但一直喊政府快倒了，綠營網軍側翼每天都在造謠。現在香蕉價格暴漲到天價，民進黨政府不思如何因應，反而解決提出問題的人。根據農業部統計，三月份香蕉平均成交價價格為111.43元，是1996年中華民國有紀錄以來最高點，且三個月內暴漲80%，請問這是民進黨口中的沒問題嗎？

羅智強指出，香蕉價格飆高，供應量銳減，與去同期二月相比，交易量下滑40%，消費者買不起香蕉，蕉農沒有香蕉可賣，雖然這和去年下半年颱風農損有關，但在產銷雙輸的情況下，民進黨政府難道都不必去關心？全部推給天災、在野黨？

▲▼國民黨團召開 香蕉價格暴漲 農業部束手無策 記者會 王鴻薇 羅智強 游顥 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

游顥表示，現在香蕉漲得比黃金還兇，南投的中寮與集集都是香蕉產地，其中集集香蕉耕作面積高達173.75公頃，3月份香蕉成交價就高達114.43，在台北更高達120-130元。這與過去同期價格相比較，相差一倍多。面對香蕉價格暴漲，卻看不到農業部提出任何調節措施。

游顥指出，賴政府上下動員搞大罷免，卻不願放一絲心力照顧蕉農、消費者，現在有些地區連香蕉牛奶都已經買不到，在市場成交量急劇下降之下，到底有多少蕉農受惠？在香蕉價格飆漲之下，消費端哀鴻遍野。游顥說，普遍蕉農並未因價格飆漲而獲益，消費者面對天價般的香蕉，很難買得下手。游顥呼籲農業部，趕緊拿出具體辦法和調節措施，解決香蕉價格飆漲的問題。
 

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香蕉黃金藍委農業部

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