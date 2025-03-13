韓國人帶路！　6個必看亮點教你玩台南蘭展

▲2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展在台南後壁區展出，韓國超人氣Youtuber英玹6個必看亮點，帶大家觀看蘭展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展，13日起至3月23日在台南後壁區展出，壯觀的蘭花造景讓韓國超人氣Youtuber英玹大聲驚呼：「超厲害！我好像是在作夢一樣！」。

英玹更整理出包括主題館的蘭花通道、鏡像蘭花區、海外景觀、競賽花展區，以及生活館的各國景觀花藝創作和蘭花沉浸式數位體驗，一共6個必看亮點，也推薦搭烏樹林糖廠內的復古五分車前往蘭展，參觀完後還可再搭回糖廠內遊覽，該支影片已上架YouTube頻道：英玹김융，民眾不妨跟著英玹腳步來趟夢幻蘭花之旅！

●主題館—8至10萬朵蘭花組成的花之幻想走道

走入主題館一定不可錯過由8至10萬朵蘭花組成的通道，置身其中不僅夢幻且充滿香氣，英玹更是大聲直呼：「我是在作夢嗎？太漂亮了！」還說若在此浪漫的場景，無論是告白、求婚都非常適合！然而，通道裝飾使用的蘭花品種之一蝴蝶蘭，盛放猶如蝴蝶撲動翅膀飛翔，美麗又吸睛。

●主題館—海外景觀

海外景觀特別的是展出台灣以外的蘭花，英玹興奮地說：「國際展覽規模超大，真的是嚇到我了！感覺置身在蘭花世界一般，蘭花在韓國不僅昂貴且少見，更別說沒有機會可一次看到各國的蘭花。」國際蘭展藝術總監吳維宏表示，各地區地蘭花皆有不同特色，如泰國因地處熱帶，蘭花品種大多為萬代蘭屬、氣生根，來此不僅增廣見聞也大開眼界。

●主題館—鏡面結合蘭花呈現無邊界美景

來蘭展一定得體驗被盛開的蘭花包圍的感受，由鏡面和大量綻放的蘭花組成，營造出充滿延伸感的無邊美景，展出後已然成了此次國際蘭展的打卡聖地。「哇！很壯觀！」英玹一踏入展區便訝異地脫口而出，此種策展方式更將「數大便是美」具象化。

●競賽館—競賽花展區

此展區的蘭花皆是農民悉心照料、培養出的競賽品種，姿態各異且品項豐富，不同的顏色、大小、形狀讓參觀者眼花撩亂、目不暇給，不自覺越看越沉浸其中，也很推薦來此走走。

●生活館—各國蘭花造景

生活館裡擺放著世界各國以蘭花為主題，所製作出來的景觀花藝創作，不僅展現出各國對蘭花造景的創意，也體現蘭花廣泛的應用，其中也展示了各種有特色的蘭花，包括可見採用獨特3D渲染、奈米噴染技術，加上既不影響也不會傷害花期的植物性溫和染劑台灣國旗轉印到蘭花上的「國旗蘭花」，到訪蘭展來此走一遭絕不失望。

●生活館—蘭花沉浸式數位體驗

結合微距攝影、縮時拍攝及人工智慧生成影像（AIGC）三項技術，模擬蘭花的千姿百態，不僅是原創更是首創，讓賞蘭成了一種科技時尚的活動，開展以來吸引了許多參展民眾的眼球，更是許多人來蘭展必拍的動態景點之一。

除參觀蘭展，英玹還特別推薦順遊「雅聞湖濱療育森林」，這裡有蘭展結合玫瑰花所辦的小特展，很適合來此感受蘭花不同的樣貌。

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展自3月8日至3月23日展出，展期為期16天，展覽內容精彩豐富，展區規劃4大場域、5大展館、20項精彩主題，邀請34國參展，還有舉辦蘭花商業品種競賽，展示全球最新優質品種，為蘭花產業發展提供新方向，同時有來自各國的國際蘭花景觀競賽，打造專屬各國特色的蘭花造景，呈現獨特的視覺饗宴。交通資訊及展覽詳情請至2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展官網（https://tios.tw/）查詢。