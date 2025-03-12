國旅7成一日遊　觀光署祭4招「留宿」：交通多點優惠

▲觀光署長周永暉盼透過4支箭讓國旅增加住宿率。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台人狂出國，去(113)年出國旅遊總支出高達1兆191億元，不但超越疫情前，更首度破兆創下史上新高，且是國旅花費2.2倍；國旅花費則較前一年下滑6.2%，僅4646億元。觀光署則祭出4支箭因應，包括分眾活動有亮點、交通推優惠、善用AI、區域旅遊發展，提高2天1夜國旅比例。

國人國內旅遊已突破2億旅次，不過去年國旅花費卻較前一年下滑，觀光署長周永暉表示，振興國旅部分，觀光署將跟22縣市政府攜手一起推動，實際上國旅數字並沒有減少，但國人國旅一日遊比例太高，一日遊比例大約佔7成，二天一夜約占2成，未來希望二天一夜的國旅比例可以提高。

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周永暉表示，提高國人二天一夜住宿將透過四大方向，首先是希望活動化，分眾活動要有亮點；第二則是希望交通上多些優惠，期盼地方政府也能多提供優惠措施，包括抽獎，另台灣觀巴目前在花蓮推出1折優惠，5月19日後有3折，台灣好行持電子票證享半價，類似優惠措施將持續推動。

周永暉指出，第三個方向就是要善用AI數據分析，引客很重要，地方政府也要做相關引客活絡措施，另也有地方政府也開始到國外一線城市行銷。

第四則是區域旅遊，周永暉說明，譬如北北基桃、雲嘉南、高屏，還有微笑南灣包括台南、高雄、台東、花蓮，區域攜手發展旅遊有助國旅留宿，未來將朝四大方向來推動，優惠措施部分，地方政府也注意到，也有提供伴手禮。