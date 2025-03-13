黃偉哲力推公部門非暑期工讀　報名至3月19日截止

▲2025年4至6月市府開放21名工讀職缺，歡迎設籍台南市或在台南市就讀之國內之大專院校、研究所之在學學生踴躍報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市長黃偉哲市長關心青年未來職涯發展，並致力推動青年公共參與，2024年首次由研考會規劃整合市府各局處開放非暑期工讀職缺，以鼓勵學子從工讀中實地了解市政工作，增進未來職場就業力，更培養未來積極參與公共事務人才。

2025年4至6月市府開放21名工讀職缺，歡迎設籍本市並就讀國內之大專院校、研究所之在學學生，以及非設籍本市但就讀於本市各公私立大專院校及研究所之在學學生踴躍報名。

研考會表示，本次非暑期工讀職缺由經濟發展局、財政稅務局、秘書處、教育局、體育局、觀光旅遊局、環境保護局、農業局、水利局、民政局及研究發展考核委員會等11個機關單位提供，工作內容涵蓋文書作業、檔案管理、旅遊服務、網路社群編輯、賽事籌備等，工作時間相對彈性，適合在學又想要累積工作經驗、補貼生活費的學生來報名參加。

黃偉哲市長表示，青年扮演擘劃市政藍圖的關鍵角色，113年首度辦理公部門非暑期工讀，很高興看到許多學生的優秀表現，參與的學生也表示能運用空暇時間累積工讀經驗對於個人成長及未來職涯發展，獲益匪淺。

研考會蒙志成主委表示，市府積極推動大專院校公部門實習及非暑期工讀計畫，期盼青年學子藉由實際職場體驗，深入瞭解公部門運作，提升對市政的關注，也讓市政融入更多元創新的青思維。

本次報名期間自即日起至3月19日(線上報名至當日夜間11點59分)，面試作業預計於3月29日假勞工育樂中心登場，報名方式採「掛號郵件」郵寄至研考會或線上上傳報名表件，歡迎符合資格之大專院校及研究所在學學生踴躍參加，報名簡章可至https://reurl.cc/DKNGxQ下載。