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黃偉哲出席鹿耳門媽文物館動土大典　見證媽祖信仰傳承新里程碑

▲「正統鹿耳門聖母廟鹿耳門媽文物館」9日舉行興建動土大典，台南市長黃偉哲應邀出席，與主委鄭深池及來自各地的宮廟、信眾共同見證歷史性的一刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「正統鹿耳門聖母廟鹿耳門媽文物館」9日舉行興建動土大典，台南市長黃偉哲應邀出席，與主委鄭深池及來自各地的宮廟、信眾共同見證歷史性的一刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「正統鹿耳門聖母廟鹿耳門媽文物館」9日舉行興建動土大典，台南市長黃偉哲應邀出席，與主委鄭深池及來自各地的宮廟、信眾共同見證歷史性的一刻，這座文物館的興建，象徵著鹿耳門媽祖信仰文化的傳承與發展，也將為台灣宗教文化的保存與推廣邁出重要一步，文化部文化資產局長陳濟民，立委陳亭妃及市議員郭信良、郭清華皆到場共襄盛舉。

▲「正統鹿耳門聖母廟鹿耳門媽文物館」9日舉行興建動土大典，台南市長黃偉哲應邀出席，與主委鄭深池及來自各地的宮廟、信眾共同見證歷史性的一刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長致詞感謝歷任正統鹿耳門聖母廟主委和理監事的努力，使得今天的動土儀式得以順利舉行。黃偉哲市長表示，動土是邁向新階段的重要開始，深信在媽祖的保佑下，工程將順利完成。市府也將確保工程後續一切程序合法合規，他祝福所有參與大典的信眾身體健康、平安吉祥。

▲「正統鹿耳門聖母廟鹿耳門媽文物館」9日舉行興建動土大典，台南市長黃偉哲應邀出席，與主委鄭深池及來自各地的宮廟、信眾共同見證歷史性的一刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟歷史悠久，淵源可追溯至明鄭時期。當年鄭成功驅逐荷蘭殖民者後，在鹿耳門嶼設立戰略據點，並奉祀媽祖，祈求航行平安與將士安康。數百年來，鹿耳門地區的媽祖信仰深植人心，成為台灣媽祖信仰的重要據點。為進一步推動宗教文化與歷史精神的傳承，鹿耳門媽文物館的興建是聖母廟近期的重要計畫之一，並與五百羅漢殿、大旗桿工程同步進行。這三大建設將共同提升廟宇文化的深度與內涵，展現媽祖信仰的莊嚴與神聖。

▲「正統鹿耳門聖母廟鹿耳門媽文物館」9日舉行興建動土大典，台南市長黃偉哲應邀出席，與主委鄭深池及來自各地的宮廟、信眾共同見證歷史性的一刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟表示，鹿耳門媽文物館將座落於玉皇殿正後方，建築氣勢磅礡，總寬82.5公尺（含屋簷）、高度37.5公尺，縱深30公尺，每層樓建坪約600多坪，總建坪達3883坪，規劃地下一層、地上五層。館內將設置文物展示區、宗教文化研究中心、多媒體互動體驗區、教育講堂及藝術展演空間，並結合現代科技與藝術，打造文化與信仰交流的核心據點。鹿耳門媽文物館於2025年上半年完成發包並正式動工，未來完工後，將成為展示鹿耳門媽祖文化歷史的重要場域，讓信眾與遊客深入了解媽祖信仰的起源與發展。

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黃偉哲鹿耳門媽文物館動土媽祖

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