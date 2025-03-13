　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

下鄉宣講動用行政資源？　民進黨駁斥：藍白不要惡意潑髒水

▲▼民進黨發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

對於今(13)日稍早民眾黨召開記者會宣稱政策宣講會動用行政資源乙事，民進黨發言人韓瑩駁斥，民眾黨沒看清楚內容就急著造謠，活動是黨部辦的，行政團隊是受邀出席。反觀，昨日民眾黨與國民黨又連手否決總預算與財劃法的覆議案，不顧國家建設的發展與民意的不滿，更加印證民眾黨是國民黨的「傅」隨組織，過去一年聯手在國會毀憲亂政、掏空台灣，阻礙國家安全與發展。

韓瑩指出，面對藍白仗勢國會多數，不願給行政部門有充分說明，不給朝野立委充分討論的機會，枉顧程序正義、不顧人民反彈，更無視國家長遠發展。韓瑩說，面對覆議案民進黨已窮盡一切方式而不可得，為將台灣拉回正軌，讓台灣繼續穩健向前，只能選擇用最直接的方式與人民對話。

韓瑩表示，民進黨所舉辦八場政策宣講的相關費用，都是由黨部支出，反觀，民眾黨只會「寄生國會」占用公家資源；日前更遭議員指控利用北市府資源補助一日北高活動，搭建政黨舞台；民眾黨政治獻金帳目一團亂，有跟民眾說清楚？之後要舉辦說明會錢從哪裡出？柯文哲拿補助款去買房，對得起小草們嗎？

韓瑩重申，既然在野黨無視人民的聲音，漠視國家當前的各種挑戰，民進黨身為執政團隊的成員，有責任的搭起社會大平台，直接與人民理性對話；透過宣講的機會，邀請行政院卓榮泰院長以及內閣團隊成員，還有民進黨執政縣市首長、立法委員、以及各行各業的意見領袖代表，向人民頭家報告，匯集更大的民主力量，讓國家繼續前進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蹦闆挺Andy「來我店隨你挑精品」　霸氣喊話
鐵粉女星退追金秀賢！　愛他11年「曾到韓追星」
再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補
「護國神Q」球星戴維斯涉家暴！二審改判拘役20天定讞
快訊／金秀賢又有私照外流！爆料YTR狠嗆：我去記者會找你
快訊／開車撞牆「害母慘死」詐保1300萬　冷血男遭收押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸委會：中共破壞兩岸單一戶籍制度　政府依法清查軍公教人員

再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補件中

指賴清德「鼓吹新麥卡錫主義」　藍委：台灣距離戒嚴只差一步？

長照管理專員人力缺口嚴重　桃園副市長蘇俊賓提解方

「距離戒嚴只差一步」　趙少康轟賴清德：把台海安全放在砧板上

賴清德重啟軍事審判　國民黨5點批反民主：限制言論自由的手段

賴清德指「中國是境外敵對勢力」　她示警：勿賭上台灣前途

憂賴清德恢復軍事審判「如戒嚴」　陳玉珍：是否回到黨國體制？

賴清德定義中國為「境外敵對勢力」　林俊憲讚：我們不會再容忍了

賴清德宣布恢復軍審　國民黨團提3問：顧立雄曾說軍法絕不能復辟

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常

【又見求職詐騙】女買單程機票到 #柬埔寨 ！航警地勤聯手攔阻

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

陸委會：中共破壞兩岸單一戶籍制度　政府依法清查軍公教人員

再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補件中

指賴清德「鼓吹新麥卡錫主義」　藍委：台灣距離戒嚴只差一步？

長照管理專員人力缺口嚴重　桃園副市長蘇俊賓提解方

「距離戒嚴只差一步」　趙少康轟賴清德：把台海安全放在砧板上

賴清德重啟軍事審判　國民黨5點批反民主：限制言論自由的手段

賴清德指「中國是境外敵對勢力」　她示警：勿賭上台灣前途

憂賴清德恢復軍事審判「如戒嚴」　陳玉珍：是否回到黨國體制？

賴清德定義中國為「境外敵對勢力」　林俊憲讚：我們不會再容忍了

賴清德宣布恢復軍審　國民黨團提3問：顧立雄曾說軍法絕不能復辟

連2天擾金門！陸「4艘海警船」闖限制水域　海巡強勢驅離

49萬人研究揭「10種最折壽環境因素」！　抽菸和21種疾病有關

陸委會：中共破壞兩岸單一戶籍制度　政府依法清查軍公教人員

再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補件中

林昀儒橫掃德國名將挺進WTT冠軍賽8強　下一戰恐遇「天敵」

曾入戲叫她老婆　張書豪、歐陽妮妮「小孩撞名」陳曉、陳妍希兒子

鐵粉女星退追金秀賢！　愛他11年「曾到韓追星」網：中國首位受害女星

瓦城去年每股賺9.01元　擬配息9元、殖利率4.4％

快訊／金秀賢又有私照外流！親密貼臉金賽綸　爆料YTR狠嗆：我去記者會找你

「護國神Q」球星戴維斯涉家暴！二審改判拘役20天定讞　原因曝光

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

政治熱門新聞

快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

快訊／賴清德因應中共滲透統戰召開國安高層會議　1300親上火線

快訊／賴清德宣布恢復軍事審判　洪慈庸回應了！

柯奔喪獲卸任總統禮遇？黃揚明曝實情

軍事審判為何被廢？　洪仲丘案暴露司法弊端

「距離戒嚴只差一步」　趙少康轟賴清德：把台海安全放在砧板上

AIT證實資助黑熊學院　謝龍介轟抓耙仔：沈伯洋對得起台灣嗎？

一張圖看懂！賴清德因應中國滲透統戰　祭5大方面17項策略

賴清德：清楚台灣藝人在中國壓力下的不容易　盼也尊重人民感情

失事勇鷹高教機昨已打撈前機身、黑盒子　顧立雄：解析判讀肇因

曝北檢衝醫院沒錄影「逼供沈慶京」　陳智菡還原過程轟：惡檢嘴臉

稱中國「境外敵對勢力」　賴清德：完全符合我國反滲透法定義

全文／賴清德國安高層會議後談話　宣布「恢復軍事審判」

陳佩琪：柯喊「就當世上沒我這個人」

更多熱門

相關新聞

賴清德因應中國滲透統戰！　祭出5大方面17項策略一張圖看懂

賴清德因應中國滲透統戰！　祭出5大方面17項策略一張圖看懂

為因應中共滲透統戰，總統賴清德13日召開國安高層會議，會後於敞廳召開記者會，宣布台灣當前所面對中共五大國安及統戰威脅的十七項的因應策略，《ETtoday新聞雲》將透過圖表一次讓讀者了解策略詳細內容。

張啓楷：賴清德狠打顧立雄一巴掌

張啓楷：賴清德狠打顧立雄一巴掌

賴清德宣布恢復軍審制度　藍揭《軍審法》修法原因：綠昔決策荒謬

賴清德宣布恢復軍審制度　藍揭《軍審法》修法原因：綠昔決策荒謬

陳佩琪：柯喊「就當世上沒我這個人」

陳佩琪：柯喊「就當世上沒我這個人」

LIVE／召開國安高層會議因應中共滲透　賴清德1330親上火線說明

LIVE／召開國安高層會議因應中共滲透　賴清德1330親上火線說明

關鍵字：

民進黨民眾黨韓瑩下鄉宣講

讀者迴響

熱門新聞

家寧「神隱1天出手了」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

快訊／金秀賢3度強硬發聲！「握有明確證據」

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

金秀賢崩潰了！片場道歉工作人員　好友心疼：魂不守舍，身邊要有人陪

金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！暖心事蹟曝光

更多

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面