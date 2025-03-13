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賴清德宣布恢復軍審制度　藍揭《軍審法》修法原因：綠昔決策荒謬

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／翻攝總統府直播）

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／翻攝總統府直播）

記者崔至雲／台北報導

為因應中共滲透統戰，總統賴清德今（13日）召開國安高層會議，並在會後記者會宣布，將全面檢討修正《軍事審判法》，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。對此，有國民黨立委質疑，民進黨當年推動廢除軍事審判，如今卻要回頭修法，顯示過去決策荒謬。

2013年，役男洪仲丘在退伍前兩天不幸離世，其家屬出面控訴軍方懲處不當，引發社會輿論譁然。事發後一個月，案件真相仍不明，激起民間強烈不滿。當時，時任在野的民進黨批評軍事審判制度缺乏透明度、無法保障人權，要求修法。最終，經朝野多次協商，立法院通過修正《軍事審判法》，規定和平時期軍人犯罪改由普通法院審理，以強化司法公平與人權保障。

然而，賴清德今日宣布恢復軍事審判制度，國民黨立委對此表示不滿，批評民進黨立場反覆。「當年民進黨大肆批評軍事審判制度黑箱作業、違反人權，結果現在卻要恢復，這不是時空錯亂，什麼才是？更諷刺的是，賴清德自己證明，當年推動廢除軍審，根本是傷害國安！」

藍委說明，廢軍審後，現役軍人違法都交給普通司法處理，讓國軍軍紀管理漏洞百出，影響部隊運作，如今卻又要回頭修法，還說是為了因應中共滲透，令人質疑當年決策是否經過完整評估。「當年民進黨廢軍審時，難道沒有考慮過這些國安風險？還是因為執政了，就能輕描淡寫帶過過去的錯誤？」。

該立委認為，恢復軍審前，民進黨應當要先為當年道歉。當年「軍審違人權」的民進黨，如今變成「軍審保國安」，完全自證過去決策荒謬。民進黨的標準，果然永遠只有一個，「自己做的，才叫對的！」。

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