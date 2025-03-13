顧立雄2013年說「不允許軍法復辟」　張啓楷：賴清德狠打一巴掌

▲針對賴清德宣布回復軍法審判，立委張啓楷質疑，2013年顧立雄曾說，不允許軍法復辟，現在賴清德是打臉現任國防部長顧立雄嗎。（圖／張啓楷國會辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

為因應中共滲透統戰，總統賴清德今（13日）召開國安高層會議，宣布將全面檢討修正《軍事審判法》，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。民眾黨立委張啓楷質疑，2013年洪仲丘家屬的義務律師、現任國防部長顧立雄曾說，絕對不允許軍法復辟，現在賴清德是狠狠打顧立雄一巴掌嗎？

針對賴清德宣布恢復軍事審判，張啓楷13日下午透過影片表示，此事發生太突然且太震撼，2013年洪仲丘事件發生時，當時洪家義務律師、現在的國防部長顧立雄說「我們絕對不允許軍法復辟」，「現在是賴清德狠狠打了顧立雄一巴掌嗎？」

張啓楷指出，賴清德說此事要由國防部負責溝通說明，想請問顧立雄同意軍法再復辟嗎？還是要堅持之前所講的，絕對不允許軍法復辟？更重要的是，當時透過公民活動，將軍法限縮在「戰時範圍」，「現在賴清德做這樣的大動作是怎樣？現在我們已經不是承平社會，甚至接近準戰爭狀態嗎？為什麼要做這樣宣布呢？」

張啓楷說，去年民進黨立院黨團發文支持南韓總統戒嚴，鬧成國際笑話，請賴清德要深思，應是要解決問題，且要尊重人權，用更民主、更自由的方式，「請不要讓人感覺到現在慢慢進入戰爭時代，甚至是往戒嚴時代在走，這對人民心裡會產生很多不安，請賴清德懸崖勒馬，趕快讓人民安心」。