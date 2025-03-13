紐西蘭批在太平洋擴張　陸：拿錘子的人「看什麼都像釘子」

▲大陸總理李強訪問紐西蘭期間，支持民眾在街頭高舉橫幅。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

紐西蘭安全情報局局長漢普頓（Andrew Hampton）日前警告，中國大陸在太平洋地區，將經濟與安全合作掛鉤，製造競爭的地區架構。對此，大陸駐紐西蘭使館表示，相關言論毫無依據，完全是無中生有，「拿著錘子的人，看什麼都像釘子。」

陸駐紐西蘭使館指出，這是一個典型的以己之心度人之腹的例子，「不要以冷戰思維和零和心態『鏡像』中國，不要濫用安全的概念，不要把無關的問題政治化。」

陸駐紐西蘭使館提到，中國始終秉持充分尊重島國主權和獨立，充分尊重島國意願，充分尊重島國民族文化傳統，充分尊重島國聯合自強的「四個充分尊重」原則，發展同包括庫克群島在內的太平洋島國關係，「中國對太平洋島國的幫助不附加政治條件，不強加於人，不開『空頭支票』。」

漢普頓也質疑，陸方與庫克群島的交往潛藏安全風險。對此，陸駐紐西蘭使館強調，中庫關係互利共贏，透明、開放、包容，沒有「秘密議程」，相關合作文件已悉數公開，完全聚焦經濟合作和民生改善，目的是幫助庫克群島實現可持續發展。

陸駐紐西蘭使館還說，中庫正常合作交往不針對任何第三方，不排除第三方，也不應受到第三方干擾制約，「我們願意在相互尊重、平等相待、充分尊重當事國意願基礎上，同包括新方在內各方在地區開展更多三方或多方合作，共同造福地区国家人民。」