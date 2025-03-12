東港警分局長警廣開講　提醒民眾留意假投資真詐財

▲東港警分局長高志正警廣高雄台連線防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局長高志正11日早上，與警察廣播電臺高雄分臺聯手空中連線詐騙宣導，除了跟聽眾朋友分享最新詐騙案例外，更傳授假投資及網路購物詐騙防詐小撇步，呼籲聽眾朋友切勿掉進詐騙集團所設定的圈套。

東港警分局表示， 內政部警政署推出「打詐儀錶板」，每日以簡明的圖表即時呈現詐騙活動的各類數據，讓民眾可以掌握最新的詐欺情況，以做為防範。

分析今(114)年2月份詐欺手法前五名分別為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家的詐騙、假交友詐騙及假中獎通知詐騙，其中以假投資詐騙仍是最多人遭受詐騙的類型，亦是詐騙財損金額最高的詐騙手法。

東港警分局長高志正表示，「假投資」讓民眾遭詐金額動輒數百萬或千萬元以上。提醒聽眾朋友，詐騙集團通常以「穩賺不賠、飆股、低成本高獲利」字句吸引加入不明群組再透過假冒投資專家、老師等身分吸引民眾上當。故切勿聽信網路上未經政府機關認證公司的投資訊息，更勿將現金等財物交予任何所謂到府服務的專員。

他呼籲民眾提高警覺，經常瀏覽「打詐儀錶板」了解各種防詐訊息，做好自身防詐意識，謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查證」，或撥打165反詐騙諮詢專線或110即時查證，共同營造安全有序的生活環境。