股神巴菲特看走眼賣錯股！錯失Costco「暴漲200%」關鍵商業模式

▲股神巴菲特活到94歲，仍能擁有清晰的判斷力。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於2000年開始投資Costco，然而他在2021年選擇出脫持股，這可能是一項錯誤決策。Costco股價自2020年6月以來已上漲超過200%，顯示其商業模式的成功。

投資媒體《The Motley Fool》分析，巴菲特未聽從已故夥伴蒙格（Charlie Munger）的建議，放棄了這家擁有穩定盈利模式的零售巨頭。

＊Costco的核心價值：會員制度

許多投資人將Costco視為一般零售商，但其真正的商業模式在於會員制度。Costco商品銷售量龐大但利潤率低，公司目標是以最低價格吸引會員購買商品，而真正的利潤來自會員費收入。

會員費基本上是純利潤，且占公司幾乎全部的營業收入來源。Costco擁有極高的會員續約率，每年能穩定留住大多數會員，並持續吸引新客戶。這使得收入高度可預測，確保企業經營穩健。

＊Costco的成長與估值

近年來，Costco股價大幅上升，部分原因在於市值評價的提升。過去五年內，其每股收益已翻倍，但本益比（P/E Ratio）也從約35倍升至目前的57倍，甚至超越了高成長股輝達（Nvidia）。

投資分析師Jon Quast提醒，儘管Costco擁有穩健的商業模式與優異的股價表現，但當前估值偏高，且成長可能趨緩，投資人仍需謹慎評估進場時機。

＊結論

綜合來看，巴菲特在2020年出售Costco股票，錯失了一次長期獲利機會。Costco的會員制度確保穩定現金流與經營韌性，這是其成功關鍵。然而，當前估值較高，投資人需謹慎考量買入時機，以降低投資風險。