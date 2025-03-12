明起雷雨轟全台4天　下周「雪崩式降溫」挑戰寒流

記者李姿慧／台北報導

鋒面來襲，明天(13日)到周日受鋒面影響，各地容易有陣雨或雷雨，周日雨勢較趨緩，強烈冷氣團接力，周日明顯轉冷，預估將持續到下周二或三，其中下周一晚間和下周二清晨最冷，局部低溫下探10度，在輻射冷卻加持下，不排除有機會寒流達標。

▲鋒面來襲，明起到周日容易有雷雨或陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署預報員李名翔表示，明天開始到周六白天受鋒面影響，周六晚上到周日鋒面通過、強烈大陸冷氣團南下，下周一仍受強烈冷氣團影響，下周二、下周三除強烈冷氣團外還有輻射冷卻影響。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢上，李名翔說明，明天到周日各地有陣雨或雷雨，其中明天西半部、東半部、東南部、基隆北海岸有局部大雨，周五到周六白天中部以北、東北部有局部較大雨勢，周六晚上到周日基隆北海岸、西半部有局部較大雨勢；下周一水氣變少，降雨為東半部短暫雨，其他地區短暫雨或多雲；下周二和下周三環境偏乾，各地多雲到晴，僅東半部、東南部零星短雨。

未來一周溫度方面，李名翔指出，明天到周六鋒面影響，因降雨北台灣高溫略下降，明天到周六北部高溫約23到24度，中南部28到30度，周日這天將明顯轉冷，北部高溫降到18到19度，中部21度到22度，南部高溫24到26度，下周一到下周二清晨為最冷的時候，北部高溫14到15度，中部18到19度，南部20到22度，低溫部分，中部以北約10到12度，南部13到14度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

李名翔表示，下周二清晨除冷氣團影響外，還有輻射冷卻作用，台北站有可能接近10度低溫，目前預報最低溫為11度，將是輻射冷卻影響程度，不排除有機會寒流達標。

此外，明天金門、馬祖及夜晚至清晨中部以北地區容易有濃霧或低雲；周五及周六台中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。