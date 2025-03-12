「冬季大反攻」劇烈變天倒數　全台有雨冷很久

▲周末起大降溫。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

冬季大反攻！氣象粉專提醒變天倒數，周末迎倒春寒，氣象署已經預報強烈冷氣團等級，而且影響時間拉很長，起碼到下周三，加上前半段濕冷的時段，這波冷期合計會長達3-5天，跟這幾天的暖熱有劇烈差別。

「台灣颱風論壇」臉書表示，這兩天回暖非常明顯，南部甚至30度，今天持續暖熱好天氣，但這是最後一天了，因春雨鋒面及強烈冷氣團又要來，準備交手冬季系統的大反攻。

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台灣颱風論壇說，周四、周五第一波春雨鋒面掃過，狀況會類似上星期，鋒面抵達前仍然熱，但鋒面通過瞬間風雲變色，這時候還不會變冷，但高溫下降，目前預計全台有雨，中部以北雨量多，但具體哪一個地方雨勢特別大，得看當下雨帶發展狀況而定。

台灣颱風論壇指出，周六、周日第二波鋒面掃過，但這次後面跟著冷氣團，持續是各地容易下雨，中北部雨量較多的型態，但這次因為冷空氣推進，越晚越冷，尤其周日將大幅度降溫，濕冷感受會比前一波明顯。

文中提到，下周一起強烈冷氣團的主力抵達，乾冷空氣接手，全台天氣寒冷但放晴！目前看這波冷空氣的確滿有實力，氣象署已預報強烈冷氣團等級，且影響時間拉很長，起碼到下周三，加上前半段濕冷時段，這波冷期合計會長達3-5天，若成真會是很經典的一次倒春寒，跟這幾天的暖熱有劇烈差別，提醒大家先預做準備。