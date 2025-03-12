鋒面要來了「雷雨轟3天」防冰雹　下波強冷氣團激凍剩10度

▲今晚起到周末有兩波鋒面來襲，嚴防陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(12日)晚間將有鋒面接近，北台灣降雨機會高，明天鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，其中西半部、花東可能有強降雨、雷擊和冰雹劇烈現象，下一波鋒面周六接近，周末將再有一波明顯降雨，隨後強烈冷氣團南下，周日到下周二清晨寒冷，局部低溫下探10度。

未來一周天氣變化上，中央氣象署預報員朱美霖表示，今晚北方鋒面接近，各地天氣轉不穩定，北部轉雨，周四隨鋒面通過，一連三天天氣不穩定，可能有陣雨或雷雨，周五鋒面過去後，下一波新鋒面形成，周六逐漸接近台灣附近，周六到周日鋒面通過後，後方冷空氣南下，明顯轉冷，周六晚間到下周一偏涼偏寒冷。

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▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

今天多雲到晴，僅東部、東南部零星降雨，朱美霖指出，今晚將有鋒面接近，北台灣降雨機率提高，周四鋒面影響下，各地有陣雨或雷雨，尤其西半部、花東大雨機會高，將有短延時強降雨，對流旺盛下有強陣風、雷擊、冰雹劇烈現象。

周五至周六仍有鋒面影響，天氣不穩定，朱美霖說明，在第二波鋒面接近影響下，周五到周六白天有陣雨或雷雨，中部以北、宜蘭有較大雨勢，周六晚上到周日鋒面通過期間，也有明顯降雨，隨冷空氣南下後，整體天氣轉為穩定些，周日開始降雨減緩，下周一、下周二水氣逐漸減少，下周二僅東部、東南部零星降雨，其他各地多雲到晴。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，朱美霖表示，今天偏暖熱，明天鋒面影響期間氣溫略下降，但仍感受舒適，後續周六到周日鋒面通過，後方強烈冷氣團南下，氣溫下降明顯，北台灣今明兩天高溫約25到29度，鋒面通過後，氣溫一路下降，周日、下周一偏寒冷，下周二清晨氣溫最低，中南部也可感受到冷空氣威力，下周一晚上到下周二清晨，中部以北、東北部低溫約10到11度，其他地區13到14度上下。

朱美霖指出，天氣回暖和鋒面影響期間容易有霧，周六前都要留意金馬和中部以北有濃霧發生，其中今明兩天金馬有濃霧，中部以北、彰化、嘉義中午也要留意，周五、周六台灣附近偏微弱東北風且有鋒面通過，台中以北有濃霧發生機會。

▼天氣重點。（圖／氣象署提供）

