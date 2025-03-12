汽車「隔熱紙透光度」規範6月公布　陳世凱：人命比隱私重要

▲首部隔熱紙透光度安全指引6月公布。（圖／交長陳世凱臉書）

記者李姿慧／台北報導

50年遲遲沒納管的「隔熱紙透光度」將首度訂定指引，預計6月公布，交通部長陳世凱今(12日)在臉書上表示，首部隔熱紙透光度安全指引將於6月公布，12月底前將完成檢測儀器操作教育訓練，「人命比隱私更重要」。

公路局已著手規劃「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，擬建議一般汽車前方擋風玻璃透光率為70%，前方兩側窗透光率35%或70%，後方兩側窗和後方擋風玻璃35%或不予訂定標準；計程車則規劃前方擋風玻璃和前側窗透光率70%、後側窗透光率35%，3月11日也邀集各單位和民團研商指引和透光率標準。

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交通部長陳世凱今也在臉書上表示，納管隔熱紙持續推進，今年交通部公布「道安3支箭」，宣布納管50多年都沒納管的隔熱紙透光度，目前各項作業正積極推動中，公路局為凝聚社會共識，已在昨天召開討論會議，感謝各方團體熱烈討論並提供多元建議。

陳世凱指出有3點優先落實，首先是預計6月公布首部隔熱紙透光度安全指引，同步進行採購專業測量儀器，建立透光度檢測標準與量測依據，讓消費者、業者、檢驗人員有明確規範可依循；第二，請隔熱紙業者提供安全、合於規定產品，持續與隔熱紙業者溝通，確保市面上產品透光度符合安全指引建議；第三，12月底前完成檢測儀器操作教育訓練，建立透光度檢測標準作業程序，確保檢驗順利落實。

陳世凱表示，台灣交通正從「車本」走向「人本」，交通部會持續推動交通改革，打造一個更安全友善的用路環境，「人命比隱私更重要」。