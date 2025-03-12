交通部提修法「撞行人重傷、死亡」重罰3.6萬　追加5年不得考照

▲不讓行人肇事致人死傷，交通部要修法重罰。（資料示意圖／記者賴文萱翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為擺脫行人地獄，交通部研擬修法祭出更嚴格重罰，除肇事致死重罰3.6萬元外，肇事致人重傷罰則也將從1.8萬元提高到3.6萬元，且吊銷駕照後，原本3年不得考照將提高為4到5年不得考領駕照。

根據交通部統計，113年1月到12月交通事故，行人30日死亡366人，減少3.7%，為16年來新低，不過今年仍頻傳行人遭撞事件，為加速擺脫行人地獄，交通部將鐵腕修法再加重罰則。

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根據規定，現行汽車不停讓行人可開罰6千元，若肇事致人輕傷，可開罰7200元外，並吊扣駕照1年；肇事致人重傷，可開罰1.8萬元外，並吊銷駕照，3年內不得考照；肇事致人死亡現行開罰3.6萬元，並吊銷駕照，同樣3年內不得考領駕照。

交通部表示，現行罰則對於部分駕駛來說，可能不足以發揮嚇阻作用，若能加重懲處，對多次違規或嚴重違規駕駛，祭出更長時間的駕照吊扣，甚至禁止短期內重新報考，將有助於提升駕駛對於行人安全的警覺心。

根據交通部規劃，未來將檢討加重處罰，包括不停讓行人肇事致人輕傷，罰則將從7200元提高到1.8萬元；致人重傷或死亡，一律以最高額3.6萬元處罰。另致人輕傷原本吊扣駕照1年，將檢討提高為吊扣1年到2年；致人重傷或死亡吊銷駕照，原本規定3年內不得考照，提高為4到5年不得考領駕照。

教育方面，交通部將著手強化駕訓制度，包括提高駕駛考試難度。

另考慮許多駕駛取得駕照後，可能因長時間未複習交通法規或駕駛習慣變差而增加事故風險，交通部也將評估導入駕駛回訓制度，讓駕駛在一定年限內重新接受交通安全教育、測試行人路權觀念，甚至進行實際道路考驗。此外也將持續推動行人安全基礎建設，包括增設行穿線前警示標誌、強化行人庇護島等，多管齊下提升行人安全。

由於公路局已著手規劃「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，擬建議一般汽車前方擋風玻璃透光率為70%，前方兩側窗透光率35%或70%，後方兩側窗和後方擋風玻璃35%或不予訂定標準；計程車則規劃前方擋風玻璃和前側窗透光率70%、後側窗透光率35%。

交通部則表示，預計今年5月到6月，將會推出隔熱紙透光率等相關指引，規定前擋風玻璃的透光率、轉彎時的透光率等，提供廠商和消費者參考，下一步就會強制隔熱紙的規範，要按照新的規定走。