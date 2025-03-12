反制民進黨！民眾黨啟動「人民要當家」全台宣講　3／23首站瞄準新北

▲民眾黨中央委員會會後轉述記者會，文宣部主任李頂立。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民進黨將於3月15日啟動「人民是頭家」政策說明會，行政院長卓榮泰領軍下鄉宣講，被認為是在助攻大罷免；民眾黨今（12日）進行中央委員會，由民眾黨主席黃國昌於會中拍板，將於全台舉辦「人民要當家」宣講，首場3月23日在新北市展開，希望能撥亂反正，喊話「人民要當家，台灣要進步，政府要監督」。

民眾黨主席黃國昌12日中午召開中央委員會，會後由發言人張彤、文宣部主任李頂立進行記者會轉述。張彤表示，今天召開第四屆中央委員會第4次會議，黃國昌於會前邀請中央委員、中評委先進行便當會，彼此溝通意見，並且個別頒發聘書，包括日前指定的2位中央委員林富男、許瑞宏。

張彤指出，中央委員會中也針對時事做討論，包括11日北院審理京華城案，威京集團主席沈慶京出庭，揭露去年戒護就醫時，檢察官林俊言臨時帶書記官跑到醫院訊問，過程中以不錄音、不錄影方式威逼利誘，要求沈承認行賄前民眾黨主席柯文哲，而沈慶京也在庭上控訴檢察官像明朝錦衣衛，要他無中生有陷害柯文哲，整場長達2小時的密室訊問，最終只有幾分鐘的錄音，且筆錄記載「當事人保持緘默」等，跟司法程序要求全程錄音錄影方式，通通背道而馳。

張彤提到，黃國昌在會中表達，要求法務部、最高檢察署、北檢立刻說明，對於任何一個人民，檢方怎可以在未經正當程序的狀況下強行施壓、逼供，甚至違反《刑事訴訟法》規範？這樣的行為已不單純是偵辦案件，而是赤裸裸政治鬥爭，傷害人民權益，倘若檢方可以無視程序正義、恣意操作，下一個被政治迫害的人，可能就是任何一個「不聽黨意」的人民。

李頂立說明，享有史上最優渥執政資源的民進黨政府，現在竟然沒有辦法施政，甚至還想要率各部會首長下鄉做宣講，成為非常可笑的民主笑話，民眾黨認為此情況不能再持續下去，且台灣也沒有仇恨內耗的本錢，在面對美中之間的巨大挑戰同時，執政黨卻只想著維護自身利益，相信所有台灣人民都無法接受這些既得利益者糟蹋台灣、踐踏台灣民主。

李頂立表示，民眾黨為此要啟動「人民要當家」全台宣講，首站預計為3月23日新北市正式展開，並認為「台灣必須要進步，政府也必須要監督」，當民進黨政府倒行逆施時，民眾黨必須要撥亂反正，讓台灣回到正確道路上，成為一個正常的國家，這也是全台人民最渴望的事。

▼發言人張彤。（圖／記者袁茵攝）