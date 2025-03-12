貪心廟公「雙面膠黏鈔」狂撈香油錢進口袋　這下神明怒了

▲貪心廟公「釣魚偷香油錢」還侵吞信徒捐款。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

香油錢竟成廟公的提款機？台北市大同區謝姓廟公，以雙面膠「釣魚」偷香油錢，還侵吞信徒捐助的普渡款與油香金，前後得手16萬8900元。管理人員察覺帳目有異，調監視器才揭發這場「神不知鬼不覺」的偷竊計畫。士林法院審理後，依竊盜、業務侵占罪，判謝應執行有期徒刑7個月，可易科罰金，並沒收犯罪所得。

判決指出，謝男擔任廟公，負責管理廟務與代收信徒捐款，結果從2024年5月至8月，15次偷取香油錢，總計11萬元。他精心設計了一套「魔術偷錢術」，先用橡膠條沾上雙面膠，插入功德箱內，等黏住鈔票後，小心翼翼地慢慢拉出，短短幾秒鐘，香油錢就落入自己口袋，過程乾淨俐落，不留痕跡。

不論是白天、深夜，只要確保四下無人，他就趁機伸手作案，甚至熟練到每次都能順利得手，然而他自以為神不知鬼不覺，卻沒想到一舉一動全被監視器拍得一清二楚。廟內管理人員發現香油錢短收，調閱監視器後，驚見謝男多次在香油箱前「神操作」，動作流暢，隨即報警處理，結果發現他還另外侵吞5萬多元捐款。

法官審酌，謝男身為廟公，理應盡責守護信眾捐款，卻不思正途，為貪圖私利恣意行竊，甚至利用職務之便，將信徒的捐助金據為己有，行為惡劣，不僅嚴重破壞社會信任，更缺乏最基本的尊重與誠信。

考量他犯後坦承不諱，並依據各次犯罪行為的危害程度，依竊盜等罪判處，應執行有期徒刑7個月，可易科罰金，並對其犯罪所得11萬元香油錢及5萬8900元捐款全數沒收，如部分金額無法追回，則依法追徵相應價額，以確保不法所得不會落入個人腰包。