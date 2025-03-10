借牌亂倒有害廢棄物！高雄環保公司撈3800萬　檢起訴17人求重刑

▲高雄益碩環保公司被查獲涉嫌借牌在高雄、台南、屏東等地偷倒事業廢棄物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署偵辦益碩環保公司涉嫌借牌，在高雄、屏東、台南等地租用廠房後，將事業廢棄物當成一般廢棄物偷偷傾倒掩埋，經長期調查後，檢方今（10）日正式偵結，依違《廢棄物清理法》等罪，將益碩劉姓負責人等17名涉案人員提起公訴，並聲請沒收不法所得3868多萬，並建請法院對劉姓主嫌從重量刑。

檢方指出，本案主嫌是益碩環保公司的劉姓負責人，他涉嫌與其他3家業者共謀，藉由合法公司的名義掩飾非法行為，在台南、高雄、屏東等地租用廠房，大量棄置有害事業廢棄物及一般事業廢棄物。

經調查發現，劉嫌等人是以合法合約包裝非法清運，實際上卻將廢塑膠混合物、廢木材等未經核准的事業廢棄物，交由未取得清除、處理許可的益碩公司負責清理。

劉姓主嫌以每月4萬6000元的租金承租高雄市仁武區廠房，作為廢棄物堆置場。高雄市政府環保局查緝時，發現大量廢塑膠混合物、廢鐵桶、廢液等，經檢測後確認其中包含有害事業廢棄物，這集團後來還被查出在高雄市路竹區、屏東縣內埔鄉、屏東市工業四路、台南市永康區等地也租用廠房，堆置廢塑膠、營建廢棄物、廢集塵灰、金屬冶煉爐渣等大量事業廢棄物。

環保單位初步估算，仁武、內埔、永康、路竹等4個非法棄置場的清理費用就高達3868萬3000元，檢方已向橋頭地方法院聲請沒收這筆犯罪所得。

橋頭地檢署在搜索約談後，已先也將劉姓主嫌等4人聲請羈押禁見獲准，檢察官後續偵辦後，今日偵查終結，將劉姓主嫌等17人提起公訴，並對主嫌請求法院從重量刑。