年收上億瓦斯老董欠稅500萬不繳...險被管收　兒火速拿錢救父

▲王姓男子（右一）欠稅500多萬險遭管收。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄某家營收上億的瓦斯公司，未繳納103年度營利事業所得稅514萬2334元，經移送機關移送法務部行政執行署高雄分署執行，執行官認為負責人王姓男子涉嫌將公司的資金轉給妻子、女兒、兒子，隱匿相關財產，已具有相關管收事由，因此依法留置王姓男子準備管收，王男妻子、兒子商量後，火速拿來現金514萬餘元替父親全額清償欠稅，讓王男獲得自由之身。

高雄執行分署指出，這家瓦斯公司因未繳納103年度營利事業所得稅514萬2334元，經移送機關財政部高雄國稅局鳳山分局，並於2017年2月3日將其欠繳案件移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。

高雄分署受理此案後，原徵起金額為零，行政執行官調查發現，王男曾指示女兒從公司帳戶提領現金1430萬餘元，並將公司存款合計超過423萬元匯款至個人帳戶，後來更將公司經營權以2400萬元出售予第三人，所得價金亦處分隱匿，2016到2017間，王男也指示妻子將1003萬元現金存入兒子及孫子帳戶情形，王姓男子累計處分義務人公司資產超過3830萬元，均無法提出證據證明上開資金用途及流向。

經執行官提示調查資料後，王姓男子坦承原公司尚有盈餘，卻對於公司財產狀況仍有虛偽報告情形，就借用兒子帳戶資金使用情形雙方說詞矛盾，規避強制執行意圖甚明。

高雄分署判斷王姓男子已具有「顯有履行義務之可能，故不履行」、「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，因此在11日上午9時許依法留置王姓男子，留置期間執行官持續勸說義務人繳納。

後來經王男妻子與兒子商量後，王男兒子同意提領現金514萬餘元替父親全額清償欠稅，並於同日中午12時許繳清欠稅，王姓男子亦順利解除留置自行離場，免於被送看守所管收。