　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

年收上億瓦斯老董欠稅500萬不繳...險被管收　兒火速拿錢救父

▲▼執行署管收 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲王姓男子（右一）欠稅500多萬險遭管收。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄某家營收上億的瓦斯公司，未繳納103年度營利事業所得稅514萬2334元，經移送機關移送法務部行政執行署高雄分署執行，執行官認為負責人王姓男子涉嫌將公司的資金轉給妻子、女兒、兒子，隱匿相關財產，已具有相關管收事由，因此依法留置王姓男子準備管收，王男妻子、兒子商量後，火速拿來現金514萬餘元替父親全額清償欠稅，讓王男獲得自由之身。

高雄執行分署指出，這家瓦斯公司因未繳納103年度營利事業所得稅514萬2334元，經移送機關財政部高雄國稅局鳳山分局，並於2017年2月3日將其欠繳案件移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。

高雄分署受理此案後，原徵起金額為零，行政執行官調查發現，王男曾指示女兒從公司帳戶提領現金1430萬餘元，並將公司存款合計超過423萬元匯款至個人帳戶，後來更將公司經營權以2400萬元出售予第三人，所得價金亦處分隱匿，2016到2017間，王男也指示妻子將1003萬元現金存入兒子及孫子帳戶情形，王姓男子累計處分義務人公司資產超過3830萬元，均無法提出證據證明上開資金用途及流向。

經執行官提示調查資料後，王姓男子坦承原公司尚有盈餘，卻對於公司財產狀況仍有虛偽報告情形，就借用兒子帳戶資金使用情形雙方說詞矛盾，規避強制執行意圖甚明。

高雄分署判斷王姓男子已具有「顯有履行義務之可能，故不履行」、「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，因此在11日上午9時許依法留置王姓男子，留置期間執行官持續勸說義務人繳納。

後來經王男妻子與兒子商量後，王男兒子同意提領現金514萬餘元替父親全額清償欠稅，並於同日中午12時許繳清欠稅，王姓男子亦順利解除留置自行離場，免於被送看守所管收。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
551 2 1342 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國一火燒車！整輛車「燒成火球」驚悚畫面曝
被家寧全家榨乾10年！麻豆傳媒送Andy「10年VIP會員」
Andy開撕家寧觀看破463萬！高速漲粉「有望成最快百萬YT
快訊／震撼彈！遊戲巨頭35億美元收購《Pokémon GO》
大腸癌70%和它有關！醫點名「6大危險因子」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國道一號晚間火燒車！整輛車「燒成火球」驚悚畫面曝

沈慶京爆獄友假日幫換腎病引流管　北所聲明莫不實指控冤枉人

吳欣盈告幹細胞業者討兒子「四寶」　法官問：器官原物都沒剩？

快訊／台南歸仁農地雜草火警「1人倒地」　手、膝、背燒燙傷

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

才剛保養！台61廂型車起火狂冒煙...駕駛急搬貨　4萬現金燒成灰

未注意車前狀況！花店司機撞倒騎士還輾死他　賠255萬換緩刑

台中男童巷弄竄出撞外送員　家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單

「鮑魚聞人」鍾文智炒作TDR海撈4億　最高法院重判定讞須入獄

吳欣盈提告索討兒臍帶血「四寶」　業者反駁：雞精不可能變回雞

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

護理師路邊CPR「雙膝跪黑青」　曝搶命過程：一定要救他！

想體驗Jennie的人生？　本人親回：真的不要

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

野放 #黑熊 「達古阿里」腳傷！入侵校園、果園覓食 #花蓮

#台中 「襯衫 #棒球隊 」討150萬！巧遇躲債男狂扁...還跳車頂猛踹

快訊／國道一號晚間火燒車！整輛車「燒成火球」驚悚畫面曝

沈慶京爆獄友假日幫換腎病引流管　北所聲明莫不實指控冤枉人

吳欣盈告幹細胞業者討兒子「四寶」　法官問：器官原物都沒剩？

快訊／台南歸仁農地雜草火警「1人倒地」　手、膝、背燒燙傷

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

才剛保養！台61廂型車起火狂冒煙...駕駛急搬貨　4萬現金燒成灰

未注意車前狀況！花店司機撞倒騎士還輾死他　賠255萬換緩刑

台中男童巷弄竄出撞外送員　家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單

「鮑魚聞人」鍾文智炒作TDR海撈4億　最高法院重判定讞須入獄

吳欣盈提告索討兒臍帶血「四寶」　業者反駁：雞精不可能變回雞

吃飽就想睡「恐是1疾病」前兆！醫：很多人以為數字正常＝健康

I人、E人都適合！超萬用「Findy＆Didi」貼圖　限時開放免費下載

SABON綠野尋蹤系列清新明亮、Aesop詠香水將花香綠意完美融入

快訊／國道一號晚間火燒車！整輛車「燒成火球」驚悚畫面曝

聯發科參展EW 2025　推出全新物聯網平台Genio 720、520

家寧像「恐怖支配者」！眾量級元老爆真相：無時無刻控制著Andy

李沐爆料：張孝全片場像「背影像悲傷的狼」　轉身變「水豚君」反差萌

NanaQ嘆「連澄清資格都沒有」　被網暴5天：一個人是怎麼被毀掉的

福夢鼓手喝醉做1件事...醒來後超後悔！　告解2000粉絲：討厭自己

遠雄港去年EPS1.97元、股利1.3元　今年Q3加值園區H棟完工可添業績

中壢轎車逆向卡平交道！　後方騎士急下腰穿欄逃命

社會熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

國道3車追撞！白車4門變2門　畫面曝

弟被槍殺棄屍！新北副發言人：若判有期下個是誰

帥飛官「賤賣台灣」價碼曝光！　電競術語當暗號

獨／雲云董座寫好遺書　「復仇名單」沒有技術長

高雄男被詐團騙光1227萬積蓄　銀行提款11次行員未過問

獨／起底囂張陸配網紅亞亞公然宣傳武統

高雄電纜工廠火警紅色烈焰直竄天際

花蓮某國中爆霸凌！懷疑「亂說話」2女廁所爆打她

即／男大生陳屍前鎮河！家屬報案卻接噩耗

三總醫沒開巴氏量表遭痛毆　病患家屬下場曝

36死囚聲請非常上訴　最高檢審查中

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

沈慶京開庭哽咽不認罪「逼我咬柯P」

更多熱門

相關新聞

律師指「Andy做錯3件事」：家寧一家有優勢

律師指「Andy做錯3件事」：家寧一家有優勢

網紅眾量級Andy指控前女友家寧一家的8大罪狀，過去辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權，對此，律師林智群表示，Andy犯了3個錯誤，一開始就不應該把存摺、印章交出去，現在Andy能做的，就是要求給付之前沒給的分紅，「當Andy同意家寧25%、家寧媽50%時，對方已經立於不敗之地」。

技術長命案解剖　氣管動脈全斷7刀奪命

技術長命案解剖　氣管動脈全斷7刀奪命

團聚吃鍋「炸出火光」　驚險畫面瘋傳

團聚吃鍋「炸出火光」　驚險畫面瘋傳

家族企業一團亂「父子女超可怕」　員工：還能活著真強

家族企業一團亂「父子女超可怕」　員工：還能活著真強

變造身分證冒充名人私生子　無賴男騙60萬下場曝

變造身分證冒充名人私生子　無賴男騙60萬下場曝

關鍵字：

瓦斯公司老董欠稅500多萬管收

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」

YTR圈聲援Andy「暖舉曝光」

快訊／金秀賢當兵求愛金賽綸！最新熱戀親吻照+1　甜喊「我愛你」全曝光

「金秀賢立刻公開道歉！」韓媒YTR下通牒：還有猛料

今晚變天！　「鋒面掃全台」雨最大地區曝

雲科大之亂！　日料店遭「1500位學生群組」惡整3年

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／金賽綸才高中「交往鐵證曝」！金秀賢人設崩塌　再遭爆當兵求愛：愛妳

恐剩5℃！　挑戰寒流凍6天時間曝

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」時間軸曝

網瘋傳「最遲6月全民普發1萬元」！正確資訊曝光

更多

最夯影音

更多

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面