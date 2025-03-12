北市毒駕累犯「張哲綱」違規第6次　罰45萬元、機車駕照禁考3年

▲毒駕累犯張哲綱，違規第6次處罰鍰45萬元，並禁考機車駕照3年。（圖／台北市交通事件裁決所提供）

圖文／鏡週刊

毒駕累犯6次罰不怕？台北市交通事件裁決所公告第68次酒（毒）駕累犯名單，共計有31名，其中罰鍰最高者為一名毒駕累犯張哲綱，違規第6次處罰鍰45萬元，並禁考機車駕照3年。

裁決所指出，31名酒（毒）駕累犯名單中，酒駕累犯2次22名；酒駕累犯3次3名；酒駕累犯4次2名；酒駕累犯5次1名；毒駕累犯2次2名；毒駕累犯6次1名，合計31名，台北市累計已公布1,616人次（1,522名）。

裁決所表示，68次酒（毒）駕累犯名單，罰鍰最高者為張哲綱，因毒駕累犯6次處罰鍰45萬元（酒（毒）駕累犯3次以上者按前次金額加罰9萬），機車駕照禁考3年，業已繳款結案；李超翔為酒駕累犯5次（酒測值0.22mg/L），罰鍰12萬元，汽車駕照禁考3年，案件未結已移送強制執行；酒駕累犯4次者有2名，蔣宏基（酒測值0.26mg/L)、張順荃（酒測值0.36mg/L)，其2人駕照處分均已執行，因酒測值皆超過0.25mg/L以上涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理。本次公告名單中20件已結案，餘11件未結案者全數移送強制執行，移送金額99萬4,000元。

▲上個月公告台北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上設籍北市者計有1名，裁決所已印製A4彩色照片海報將提供本市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布。（圖／台北市交通事件裁決所提供）

另上月（2025年2月）公告台北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上設籍北市者計有1名，裁決所已印製A4彩色照片海報將提供北市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布，加強嚇阻民眾酒後駕車行為，期望透過社會制約，避免高度酒駕累犯者再犯之可能性。

裁決所特別提醒民眾，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣駕照（機車1年，汽車2年）、警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，建議民眾不要心存僥倖；因而肇事致人重傷或死亡，得依規定沒入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送辦理強制執行；酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辦理。

台北市交通事件裁決所呼籲，飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

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