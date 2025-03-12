惡意怠工欺雇主　移工看護「合法逃逸」亂象揭密

▲國內目前失聯移工數逾9萬人，其中外籍看護約占4成，高價黑工市場是吸引移工逃跑的主因。（圖／翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

全台失聯移工超過9萬人，其中將近4成是外籍看護，本刊調查，合法的外籍看護月薪約2萬元，非法看護至少3萬6千元，為了多賺錢，惡質看護會與黑心仲介勾結，故意擺爛、怠工，與雇主發生衝突，然後利用勞資調解的空窗期「合法逃逸」打黑工，但這些看護的怠工行徑，卻導致被照護者受傷、喪命，勞動部等主管單位無法可管，甚至把責任推給雇主，十分誇張！

投訴人Ａ小姐氣憤地說，為了照顧90多歲、需要定期洗腎的母親，2年多來她花數十萬元，連續請了3名外籍看護，但這些外籍看護根本毫無長照專業，甚至還出現偷竊、擺爛怠工等問題。

▲外籍看護（右）利用工作時間開直播賺外快，還無視個人隱私，直接讓被照護者（左）正面入鏡。（圖／讀者提供）

事實上，Ａ小姐的狀況並非個案，甚至還有看護因為擺爛、怠工，差一點鬧出人命！另一名雇主Ｂ小姐說，某天早餐時間，看護把Ｂ母獨自放在客廳的便盆椅上，未綁安全帶，就逕自到廚房邊開直播邊吃早餐，沒想到Ｂ母從椅子上摔下來，導致臉頰瘀青凹陷，看護第一時間沒回報，而是Ｂ母到診所洗腎，護理師發覺狀況不對，才趕緊通知Ｂ小姐。

Ａ小姐補充表示，還有其他雇主請的外籍看護跑去找同鄉聊天，一整天都沒幫臥病在床的阿嬤換尿布，最終阿嬤因尿道感染導致敗血症過世，該名看護也是拍拍屁股走人，一點責任都不用擔，讓雇主為之氣結。

▲勞動部長洪申翰遭控擔任立委期間過於袒護移工，如今上任後依舊視雇主權益如無物。（圖／翻攝勞動部官網）

▲雇主認為勞動部只會維護移工權益，把責任都推給雇主，卻沒有相關配套措施來遏止惡質看護入境撈金。

Ａ小姐告訴本刊，後來她請的印尼籍看護執意離職，為達到目的，竟賴在床上5個小時，還反過來檢舉她，後來還是讓仲介將看護帶走，看護則說她要到南投去找朋友，但根據仲介傳給Ａ小姐的照片顯示，看護在南投居住的地方明顯是一處工寮，她懷疑看護跟仲介勾結，利用勞資糾紛調解的空窗期打黑工，所以向勞動局檢舉，得到的回覆卻是要她自己想辦法蒐證。

Ａ小姐說：「我每申請一位看護就要花2萬元，在前一位還沒轉出的情況下，每月除了繼續負擔1千2百元健保費，還得給勞動部2千元就業安定費，但是出了問題，相關單位都說是雇主的責任，讓人無法接受！」

▲A小姐認為家中外籍看護（圖）說要去南投找朋友，但身後住宅門牌卻像是工寮編號，懷疑她惡意怠工去打黑工。（圖／讀者提供）

長期從事外籍人力仲介的業者小丘說，合法外籍看護的薪資約二萬元左右，非法看護的月薪卻上看3萬6千元，自然發展出黑心仲介教唆移工，以擺爛怠工的方式製造勞資糾紛，再趁調解的空窗期「合法打黑工」。

小丘進一步指出，在工廠上班的外籍移工，不用逃逸就能打黑工，他之前就遇過移工連請好幾天病假，一問之下才知道對方是到外面打日薪2千5百元的黑工。

▲有外籍看護拍下被照護者的靈堂，還留言打趣說自己失業，並配上笑臉符號，讓家屬感到不受尊重。（圖／讀者提供）

對於外籍看護的亂象，Ａ小姐和Ｂ小姐認為，維護移工的權益並無不妥，但勞動部不應犧牲雇主、無限上綱，而是要提出配套措施，例如給這些外籍看護專業訓練、對失職看護依約求償，否則雇主合法申請，花錢卻得不到好的照護，甚至要受惡質看護的氣，被嗆聲羞辱，情何以堪。



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