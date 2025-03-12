YTR放火估「Andy至少賺4千萬」！怒飆家寧媽：把人當白痴

圖文／CTWANT

百萬YouTuber「眾量級」成員Andy、家寧，去年10月無預警宣布分手，結束長跑9年的戀情，怎料分手不到半年，Andy昨（11日）突PO影片，指控前女友家寧一家奪走YT頻道、吸血斷金援，分手慘被淨身出戶。對此，百萬YTR放火（李育群）也在直播中透露，估計Andy十年來至少賺進4千萬，但錢卻遭無緣丈母娘「整碗端走」，痛斥家寧媽「把人當白痴！」

▲Andy指控前女友家寧一家奪走YT頻道、吸血斷金援。（圖／擷取自Facebook／Andy老師）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Andy在開設的新頻道中以「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD『原來不是我的？！』」為題發布新影片，表示他與家寧於2016年創立眾量級頻道，原本2人是各自管理帳戶，但家寧的張姓母親卻突然提議可以經營公司，因此才創設「群海娛樂有限公司」，其中家寧媽佔股50％、自己與家寧各佔25％。

Andy透露，當時基於情侶間的信任，他便全權將公司交給「未來丈母娘」打理，就連公司也是登記在其名下，沒想到這10年來他不僅只領5萬多元的固定薪水，多次詢問公司帳目，也被家寧媽以各種理由推託，直到最後他才驚覺自己被「前女友一家」吃乾抹淨了。

消息曝光後，放火昨晚在YT頻道以「眾量級的Andy老師被騙了10年？這是太糟了吧」為題開直播，分析開立「眾量級」頻道10年來，保守估計總收益至少有4000萬，但Andy每月只領固定薪資，期間只拿到約276萬元，加上他持有25％的公司股權，按理說應要獲得至少千萬元的利潤，沒想到Andy卻連300萬都分不到，火大砲轟家寧媽根本就是詐騙分子，「張家寧媽媽你把台灣人當白痴嗎？」喊話對方將錢吐出來。

對此，網紅陳沂也在臉書發文表示，當時什麼都不懂的Andy，因為過於信任前女友一家，便傻傻簽約了，怎料最後卻被啃得乾乾淨淨，「覺得Andy很可憐，宛如被邪教控制的網友希望我提供法律意見。」

陳沂認為，該爭議的關鍵點在於，Andy當初簽的那份合約是否提及「只領薪水不分紅」，不過依據對方的描述，應該仍可分潤，因此Andy可以主張持有25％的股權，要求對方償還這些年的盈利分紅，她也藉此提醒大家，「不管再怎麼信任，簽任何約都要看清楚。在利益面前，往往沒有人性！」

延伸閱讀

▸ 開車接送上下學…高中女兒要求「停遠一點」嫌丟臉 爸媽心碎自責：寵壞了

▸ 產檢完貓不見了！婆婆「送人寄養」：懷孕跟貓一起不好 人妻痛哭：老公也默許

▸ 原始連結