公路局擬規範「汽車隔熱紙透光率」　民團籲：前側窗至少70%

▲交通部將訂定汽車隔熱紙透光率安全指引。（示意圖／記者張慶輝攝）

記者李姿慧／台北報導

為提升行車安全，交通部公路局擬訂定隔熱紙安全指引，其中計程車前擋風玻璃和前側窗透光率擬訂定70%以上、後側窗35%以上，一般汽車前方擋風玻璃透光率70%、前側窗擬建議35%或70%以上，後側窗35%或不訂定標準。還路於民行人路權促進會則呼籲前側窗透光率應至少70%以上，後方窗應依據科學研究制定標準。

公路局昨邀集各單位及路權團體參與「研商推動汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引會議」，初步規劃，指引建議一般汽車前方擋風玻璃透光率為70%，前方兩側窗透光率35%或70%，後方兩側窗和後方擋風玻璃35%或不予訂定標準；計程車則規劃前方擋風玻璃和前側窗透光率70%、後側窗透光率35%。

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還路於民行人路權促進會表示，隔熱紙的性能主要取決於紅外線阻隔率、紫外線阻隔率及可見光透光率等指標，而透光率並不等同於隔熱率。多篇國際權威研究顯示，強調前擋風玻璃與前側窗的透光率應維持至少70%以上，這對所有道路使用者至關重要。至於後側窗與後擋風玻璃的透光率，應依據科學研究制定標準，以確保兒童、婦女及執法人員的安全，同時兼顧車內隱私需求。

促進會指出，低透光率車窗可能導致駕駛無法清楚辨識行人，即使行人穿著亮色衣物，仍會在駕駛視線中顯得黯淡，降低識別度，進而增加事故發生的風險。此外，若違規車輛在人行道上倒車，而後擋風玻璃透光率過低，駕駛將難以察覺車後兒童，進一步提高碰撞風險。根據促進會實驗證明，即便行人穿著亮色衣物，透過低透光率隔熱紙仍顯得極為昏暗，影響駕駛判斷。

還路於民行人路權促進會表示，昨會議所討論的指引雖無法律約束力，但這是50年來首次正式研議透光率標準的重要進展。促進會支持短期內先行推動參考指引，並呼籲公路局將前側窗透光率標準訂為至少70%以上，而非目前建議的35%，後擋風玻璃及後側窗則應依據科學研究制定標準，才能保護兒少和婦女。

此外，還路於民行人路權促進會建議，公路局應於3個月內將相關知識納入道路安全講習、駕訓課程及考照題庫，以提升駕駛認知，並呼籲各單位應以科學與客觀事實為基礎，理性討論政策，避免因片面質疑而延宕安全進步。