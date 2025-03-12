路邊停車多次搞不定　熱心警想代勞...男大生招了：我有喝酒





記者張君豪／台北報導

就讀北市某私立大學的鄭姓大學生9日凌晨先在自家喝啤酒後，朋友吳女打電話邀約他到忠孝復興錢櫃夜唱，鄭男（21歲）欣然同意，吳女駕車到他住處接他開車到錢櫃附近停車，卻因車位較為狹窄無法倒車停放，鄭男熱心自告奮用幫吳女停車，但因停車格太小，屢次倒車均無法停妥，2人反覆停車引起巡邏警員關注，警員上前本想協助，鄭男看警員靠近坦承自己有飲酒，經酒測達0.43mg/L，警方當場宣告權利並依酒駕現行犯將他帶回調查。

▲鄭姓大學生因酒後幫女性友人路邊停車，遭警方依涉犯酒駕罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



大安警方表示，轄區敦南所警員9日4時許巡邏行經仁愛路4段一帶時，見鄭男駕自小客車在路邊不斷前進後退，反覆多次操作都無法把車停妥在路旁停車格內，警員上前想協助停車時，鄭男向警方坦承自己有飲酒，經酒測鄭男酒精吐氣濃度值達0.43mg/L，警詢後依公共危險罪現行犯移送台北地檢署偵辦。



大安警方藉此案例呼籲，酒駕行為不僅危及自己生命，對其他用路人亦造成重大威脅。無論是在何種情境下，酒後駕車都可能帶來難以預料的危險，民眾不可心存僥倖。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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