電價一直漲！　凌濤轟郭智輝擺爛王者：4000億補不住台電黑洞

▲凌濤批郭智輝是擺爛王者。（圖／攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台電虧損能否撥補陷入膠著，民生用電面臨調漲壓力，行政院長卓榮泰稱，在野黨刪除撥補台電1000億元，將迫使台電面臨調漲電價的壓力。國民黨桃園市議員凌濤今（12日）指出，從國際趨勢到現實狀況，一再證明核電才是主流趨勢，政院4000億根本補不住台電黑洞，一直撥補，電價一直漲，但台灣不可能靠撥補來抑制電價上漲，「郭智輝（經濟部長）睜眼說瞎話是打算當擺爛界的王者？」

凌濤表示，2022年至2024年，中央政府挹注4000億補貼台電，卻無法阻止電價連年攀升。 2022年平均電價上調8.4%，2023年再漲11%，2024年更連續調漲11%，其中產業電價上漲12.5%，僅民生電價暫時凍漲。這種狀況形同「年年調漲、越補洞越大」，突顯能源政策的失靈與台電經營管理的混亂。

凌濤指出，行政院甚至以「不補貼1000億就漲電價」恐嚇人民，然而現實早已戳破這個說法：即便持續補貼，電價仍不斷上升，根本問題在於能源政策錯誤與企業治理不彰，政府卻一再拿人民的血汗稅金為政策失敗買單。郭智輝出身業界，卻對國際情勢與能源危機毫無作為，台積電赴美投資1000億美元，無法有效掌握；全球關稅變局，沒有清晰主張；面對台灣缺電危機及產業呼聲，更是充耳不聞，空占高位卻毫無實質貢獻。

凌濤說，2024年台灣從美國進口的液化天然氣（LNG）已達10%，同一時間，美國在台協會（AIT）處長谷立言提出輸出台灣核能技術的可能性。然而，郭智輝既未思考引進美國技術、設備以緩和台美貿易順差，也無視新一代核電技術可能緩解台灣缺電困境，仍抱死反核意識形態不放。當世界邁向「減碳」而非「反核」的現實轉向，台灣卻固步自封，這才是台灣經濟的真正危機。