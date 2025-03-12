游盈隆再提「幸好有民眾黨」　隔空喊話黃國昌「少跟傅崐萁同框」

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席黃國昌上個月19日就任後，面對台灣民意基金會董事長游盈隆當時稱，一年前的民眾黨比較好，較有自己的特色，沒有「小藍」問題，表示想找機會跟包括游盈隆在內的政壇前輩請益。游盈隆昨（11日）接受民眾黨節目專訪，再次說出「幸好有民眾黨」，但同時也隔空向黃國昌示警，「少跟（國民黨團總召）傅崐萁同框」。

游盈隆11日中午接受民眾黨官方節目「民眾之聲」專訪，民眾黨副秘書長許甫表示，民眾黨以席次來說是小黨，但在國會2個會期運作裡，是實質領導或決定法案走向，包括國會調查權、《憲訴法》、《財劃法》等，最後都有發揮到關鍵力量，國民黨版本必須跟民眾黨妥協，最後也幾乎通過民眾黨的主張。

許甫詢問，民眾黨過去曾跌到谷底，但自己最近看了幾份民調或民眾黨內參民調，的確有在慢慢回升，若民眾黨持續扮演這樣的關鍵力量，有無機會回到2024年高峰，甚至成為第三大黨？

游盈隆指出，自己曾經說過一句話，就是「幸好有民眾黨」，否則整個立法院修法，甚至包括總預算案的結果，都會慘不忍睹，而自己此話也有根據，因為從去年2月至今，民眾黨扮演國會關鍵少數，儘管民進黨團總召柯建銘認為是「非關鍵少數」，但柯建銘講話就是不按牌理出牌，事實上民眾黨的確扮演關鍵中的少數。

▲台灣民意基金會董事長游盈隆接受民眾黨節目「民眾之聲」專訪。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

游盈隆認為，民眾黨關鍵少數的表現，就在於《憲訴法》、《財劃法》、《選罷法》修法，如果沒有民眾黨提出自己的主張，且最重要的是不接受國民黨主張，而國民黨也為了通過這些修法，竟接受民眾黨主張，以至於最後《選罷法》沒列入『罷免票要多於選舉投票』等荒謬主張、《憲訴法》也沒限制總額規定等。

「我講的都是事實，這些改革反而對台灣是比較好的。」游盈隆說，民眾黨未來應該秉持同樣的信念、同樣的立場、同樣的主張往前走，遲早台灣社會大眾會感受到，原來民眾黨的存在意義跟價值是非常重要的，若沒有這個關鍵少數，可能現在社會更嚴重分裂、政黨更嚴重對立，「那是一個很可怕的狀況」。

游盈隆強調，民眾黨應該要堅持這些，不要讓外界感覺到民眾黨現在「藍白合」、變成「小藍」、沒有自己主張等，「特別像是黃國昌，我覺得他應該少跟傅崐萁同框，然後跟傅崐萁在一起時，最好也要板起臉啦！」當民眾心中形成「傅崐萁等於國民黨」，接下來就會是「國民黨等於傅崐萁」印象，「這樣整個國民黨就完了，會有很嚴重的問題」。

不過，游盈隆也說，「我相信黃國昌，他有他的核心價值理念。」自己對黃國昌的印象是在2014年，當時黃還是一個很清純的學者，現在一路走來也經歷過大風大浪，「我覺得，如果你要質疑他（黃國昌）跟中共，要抹紅他跟共產黨有什麼關係，這是很荒唐的事情」。

最後，游盈隆提到，自己的提醒並非沒有意義，「傅崐萁是一個有高度爭議性的人，事實上我對傅崐萁也很了解，當藍白藉由黃國昌跟傅崐萁，不斷經常相互擁抱、歡笑場景，這曝光多了，真的是⋯」