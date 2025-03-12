　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法修法窒礙難行　卓榮泰提五大理由盼重新審議

▲▼立法院院會 卓榮泰覆議案 質詢 報告 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰赴立法院說明財劃法覆議案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（12日）再赴立法院，針對財政收支劃分法修法提起覆議案一事進行說明。卓榮泰列出五大窒礙難行之處，強調財劃法修正後大幅削減中央可運用財源，卻未併同檢討事權分配；且修正統籌分配稅款分配方式，進一步擴大城鄉差距，與憲法意旨背道而馳。他喊話，盼立委再次審視法案內容，支持政院所提覆議案。

卓榮泰開始報告時，先表示談到財劃法，要先談一段歷史。他指出，過去精省之前，中央和地方的財政劃分，直轄市與各縣市所占稅收比率約28.9%、省政府占11%、中央占60.1%。粗略地講，省政府及各縣市合起來約占40%、中央占60%。

卓榮泰指出，精省後，縣市、直轄市比率調整為24.6%，把省政府的11%移入中央政府執行，因此中央政府的比率達75.4%。如果依立法院這次通過的財劃法，40%會回到地方、60%給中央，稅收比率回到精省前，但11%原屬省政府的業務卻由中央執行，顯然相當難為。

卓榮泰強調，事權要分清楚，有多少經費要做多少事權，應該理性討論，原屬於省政府的11%事權，要留在中央或回到地方？如果把11%的錢挪到地方，卻把事權留在中央，當然是窒礙難行。

接著卓榮泰說，首先，依照修法後的規範，將調整各級政府稅收劃分，大幅削減中央可運用財源，直接改變中央與地方間之財政結構，卻未併同檢討中央與地方的事權分配，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續。

卓榮泰指出，以114年度各稅預算案資料設算，初估中央政府將減少經常性收入3753億，直接改變中央與地方間之財政結構，卻未併同檢討中央與地方之事權分配，衝擊中央施政量能，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續。

第二，修正統籌分配稅款之分配方式，進一步擴大城鄉差距，悖離財劃法立法本旨，且修正內容有所矛盾或欠具體明確，致窒礙難行。修正條文所定直轄市及縣（市）、離島三縣（市）的水平分配公式，將使人口稠密商業發達市縣更具優勢，進一步擴大城鄉差距，悖離財劃法調劑財政盈虛、均衡區域發展之立法本旨。

第三，卓榮泰指出，本次修正已大幅增加地方自有財源，財劃法修正條文第30條第3項，有關「中央政府不得減少給予地方政府之一般性補助款項金額之規定」，實不合理。第四，本次修正條文影響各級政府稅課收入預算之編列及稅款之劃解，未考量施行應有之準備作業期間，對預算秩序維持及執行，亦有窒礙難行。

第五，卓榮泰說，財劃法所定統籌分配稅款及補助款機制，原是為落實憲法第 147條地方經濟之平衡發展。但本次修正內容與前述目標相反，更與憲法第147條意旨背道而馳，倘付諸施行，恐非全民之福。

卓榮泰喊話，期盼透過法律案覆議的憲政程序，讓各位委員先進能再次審視法案內容，支持本院所提覆議案，透過民主程序，讓政府財政制度更完善健全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
551 2 1342 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被家寧全家榨乾10年！麻豆傳媒送Andy「10年VIP會員」
Andy開撕家寧觀看破463萬！高速漲粉「有望成最快百萬YT
快訊／震撼彈！遊戲巨頭35億美元收購《Pokémon GO》
大腸癌70%和它有關！醫點名「6大危險因子」
Andy借電腦剪片　筆電專家出手「送1台任挑」9萬人讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

勇鷹高教機交機進度落後4架原因曝　國防部明赴立院報告

覆議案遭否決　行政院遺憾：研議合憲救濟、以各種方式說明影響

親中僑團逐漸「失寵」　徐佳青：中方策略轉向「打著綠旗反綠旗」

國台辦批「打壓陸配」　陸委會：中共沒資格談言論自由

媒體稱僑生來台淪「學工」　徐佳青怒：「偽專題」給學生貼標籤

阿兵哥手機遺失流到中國！內有訓練照、長官電話　軍方證實：無涉機敏

藍白雙殺總預算、財劃法覆議案　民進黨團轟創3個前所未有

總預算、財劃法覆議遭否決　綠：藍白甘願當歷史罪人必受民意制裁

雙北11罷團集結誓師「失格立委刪一刪」　宣布313二階連署全面啟動

國會全武行！陳玉珍、黃仁等藍委證實收檢方傳票　批綠任意亂訟

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

護理師路邊CPR「雙膝跪黑青」　曝搶命過程：一定要救他！

想體驗Jennie的人生？　本人親回：真的不要

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

野放 #黑熊 「達古阿里」腳傷！入侵校園、果園覓食 #花蓮

#台中 「襯衫 #棒球隊 」討150萬！巧遇躲債男狂扁...還跳車頂猛踹

勇鷹高教機交機進度落後4架原因曝　國防部明赴立院報告

覆議案遭否決　行政院遺憾：研議合憲救濟、以各種方式說明影響

親中僑團逐漸「失寵」　徐佳青：中方策略轉向「打著綠旗反綠旗」

國台辦批「打壓陸配」　陸委會：中共沒資格談言論自由

媒體稱僑生來台淪「學工」　徐佳青怒：「偽專題」給學生貼標籤

阿兵哥手機遺失流到中國！內有訓練照、長官電話　軍方證實：無涉機敏

藍白雙殺總預算、財劃法覆議案　民進黨團轟創3個前所未有

總預算、財劃法覆議遭否決　綠：藍白甘願當歷史罪人必受民意制裁

雙北11罷團集結誓師「失格立委刪一刪」　宣布313二階連署全面啟動

國會全武行！陳玉珍、黃仁等藍委證實收檢方傳票　批綠任意亂訟

NanaQ嘆「連澄清資格都沒有」　被網暴5天：一個人是怎麼被毀掉的

福夢鼓手喝醉做1件事...醒來後超後悔！　告解2000粉絲：討厭自己

遠雄港去年EPS1.97元、股利1.3元　今年Q3加值園區H棟完工可添業績

日月光與Ainos攜手　推動AI氣味數位化技術於半導體製造

台灣鋼聯擬配息6元　看今年穩定成長

日管處舉辦114年度植樹節贈苗活動　偕林業署邀民眾織綠網拚減碳

林業保育署南投分署植樹節贈9000蜜源植物苗木　分享挖植穴等撇步

被家寧全家榨乾10年！麻豆傳媒送Andy「10年VIP會員」填補辛苦

高雄竟有《天空之城》奇景！日女留學生驚呼：好神奇

泓德能源與日本東急不動產合作　獲東京都政府近2.6億儲能補助金

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

政治熱門新聞

傅崐萁喊台積電是國民黨血汗　綠委轟噁心

直擊／傅崐萁抓狂連罵8聲「間諜」閃離議場　留陳玉珍與綠委對峙

阿兵哥手機遺失流到中國！內有訓練照、長官電話　軍方證實：無涉機敏

尬！傅崐萁質詢問「當阿嬤了齁」　主計長錯愕：蛤？我單身

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

直擊／傅崐萁不滿質詢被錄影嗆「羞恥」　陳玉珍肉身擋綠委鏡頭

快訊／第四度覆議未過！　藍白聯手否決總預算、財劃法覆議案

栗少將稱「賴清德兒沒當兵」道歉　網挖出是替代役

藍提普發現金1萬！陳其邁：不該是常態

50萬標案拆20家廠商投標　卓榮泰：各位委員認為有可能嗎？

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

AIT證實資助黑熊學院　謝龍介轟抓耙仔：沈伯洋對得起台灣嗎？

罷免案34比0差距！　黃暐瀚點問題：選民心態「藍綠有別」

被傳空降參戰高雄市長！潘孟安：扯太遠了

更多熱門

相關新聞

傅崐萁問官員「知道國民黨團總召是誰？」　稱總預算窒礙難行可解凍

傅崐萁問官員「知道國民黨團總召是誰？」　稱總預算窒礙難行可解凍

行政院長卓榮泰今（12日）率行政團隊赴立法院，針對財劃法覆議案進行報告並備質詢。國民黨團總召傅崐萁質詢時表示，可能是業務費關係，如果真的窒礙難行，所有凍結經費都可以到立法院解凍，不用擔心。傅崐萁也質疑，主計長有沒有帶部會跟委員會、在野黨協商？請問國民黨團總召是誰？主計處長陳淑姿回應，都有跟各黨團拜會，國民黨團總召是傅崐萁總召，都有拜會，但有時候約不上時間。傅崐萁並未理會陳淑姿回應，僅說未收到訊息。

卓揆派誰約私下見？　昌：馬永成

卓揆派誰約私下見？　昌：馬永成

綠委稱美台先進製程時間差3年以上　卓揆：確保領先地位

綠委稱美台先進製程時間差3年以上　卓揆：確保領先地位

刪台電千億害電價漲？　藍：過去有撥補也漲

刪台電千億害電價漲？　藍：過去有撥補也漲

林國成同意覆議再協商　引阿扁名言苦勸卓揆

林國成同意覆議再協商　引阿扁名言苦勸卓揆

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」

YTR圈聲援Andy「暖舉曝光」

快訊／金秀賢當兵求愛金賽綸！最新熱戀親吻照+1　甜喊「我愛你」全曝光

「金秀賢立刻公開道歉！」韓媒YTR下通牒：還有猛料

今晚變天！　「鋒面掃全台」雨最大地區曝

雲科大之亂！　日料店遭「1500位學生群組」惡整3年

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／金賽綸才高中「交往鐵證曝」！金秀賢人設崩塌　再遭爆當兵求愛：愛妳

恐剩5℃！　挑戰寒流凍6天時間曝

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」時間軸曝

網瘋傳「最遲6月全民普發1萬元」！正確資訊曝光

更多

最夯影音

更多

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面