財劃法修法窒礙難行　卓榮泰提五大理由盼重新審議

▲行政院長卓榮泰赴立法院說明財劃法覆議案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（12日）再赴立法院，針對財政收支劃分法修法提起覆議案一事進行說明。卓榮泰列出五大窒礙難行之處，強調財劃法修正後大幅削減中央可運用財源，卻未併同檢討事權分配；且修正統籌分配稅款分配方式，進一步擴大城鄉差距，與憲法意旨背道而馳。他喊話，盼立委再次審視法案內容，支持政院所提覆議案。

卓榮泰開始報告時，先表示談到財劃法，要先談一段歷史。他指出，過去精省之前，中央和地方的財政劃分，直轄市與各縣市所占稅收比率約28.9%、省政府占11%、中央占60.1%。粗略地講，省政府及各縣市合起來約占40%、中央占60%。

卓榮泰指出，精省後，縣市、直轄市比率調整為24.6%，把省政府的11%移入中央政府執行，因此中央政府的比率達75.4%。如果依立法院這次通過的財劃法，40%會回到地方、60%給中央，稅收比率回到精省前，但11%原屬省政府的業務卻由中央執行，顯然相當難為。

卓榮泰強調，事權要分清楚，有多少經費要做多少事權，應該理性討論，原屬於省政府的11%事權，要留在中央或回到地方？如果把11%的錢挪到地方，卻把事權留在中央，當然是窒礙難行。

接著卓榮泰說，首先，依照修法後的規範，將調整各級政府稅收劃分，大幅削減中央可運用財源，直接改變中央與地方間之財政結構，卻未併同檢討中央與地方的事權分配，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續。

卓榮泰指出，以114年度各稅預算案資料設算，初估中央政府將減少經常性收入3753億，直接改變中央與地方間之財政結構，卻未併同檢討中央與地方之事權分配，衝擊中央施政量能，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續。

第二，修正統籌分配稅款之分配方式，進一步擴大城鄉差距，悖離財劃法立法本旨，且修正內容有所矛盾或欠具體明確，致窒礙難行。修正條文所定直轄市及縣（市）、離島三縣（市）的水平分配公式，將使人口稠密商業發達市縣更具優勢，進一步擴大城鄉差距，悖離財劃法調劑財政盈虛、均衡區域發展之立法本旨。

第三，卓榮泰指出，本次修正已大幅增加地方自有財源，財劃法修正條文第30條第3項，有關「中央政府不得減少給予地方政府之一般性補助款項金額之規定」，實不合理。第四，本次修正條文影響各級政府稅課收入預算之編列及稅款之劃解，未考量施行應有之準備作業期間，對預算秩序維持及執行，亦有窒礙難行。

第五，卓榮泰說，財劃法所定統籌分配稅款及補助款機制，原是為落實憲法第 147條地方經濟之平衡發展。但本次修正內容與前述目標相反，更與憲法第147條意旨背道而馳，倘付諸施行，恐非全民之福。

卓榮泰喊話，期盼透過法律案覆議的憲政程序，讓各位委員先進能再次審視法案內容，支持本院所提覆議案，透過民主程序，讓政府財政制度更完善健全。