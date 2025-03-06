　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽媽大鬧超商！要看監視器「國三兒有無偷買飲料」　警：非常恐怖

▲▼少子化,出生率,小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力,預防性停課,免到校,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲恐龍媽媽要調閱監視器。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「超討厭控制狂家長」一名員警透露，有家長要求超商店員調閱監視器，只為確認國三孩子是否偷買飲料，讓他傻眼不已，並當下撂話「這樣刁難店員，小心觸犯強制罪！」隔天原PO被檢舉態度不佳。文章引發網友熱議，「這種家長讓人抓狂」、「「控制欲好變態！」

一名員警在Dcard表示，某天下午巡邏時，學長通報轄內超商有糾紛，於是他前往了解狀況，到了現場後，店員無奈求助，一名女子要調閱監視器，原因並非緊急狀況，因此他無法做決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

媽媽便開口表示，要確定早上7點到8點之間，小孩有無背著她偷買飲料，但店員一直不肯給看畫面。聞言，原PO也一臉錯愕，並關心反問「蛤...就這樣？請問他平常身上的錢是誰給的？」「小孩多大了？」「有什麼疾病不能喝飲料嗎，為什麼要這樣子調查？」

媽媽回應，零用錢是她給的，孩子目前正在讀國三，也沒有任何疾病，接著強調「喝飲料真的不健康啊！」原PO再次拒絕家長調閱畫面要求，並回應「才買個飲料有必要這樣嗎？這樣刁難店員，我再繼續就辦你強制罪。」

之所以如此撂下重話，原PO也解釋，其實應該不至於成立此罪，是為了制止對方一直繼續刁蠻不講理。

本以為此事就此落幕，沒想到隔天就被檢舉態度不佳，遭到長官關切。對此，原PO無奈抱怨，「小孩只是想喝點飲料，真的沒必要這樣欸，超討厭這種家長也覺得非常恐怖，希望那個小孩可以好好長大。」

底下網友熱議，「控制欲好變態...我要是有這樣的媽媽，一定盡可能早點遠離她」、「辛苦了，遇到這種家長真的會瘋掉，感覺孩子也可憐，被控制的人生...慘」、「讓人窒息的愛」、「這種家長讓人抓狂」。也有人建議，「下次可以單純拒絕就好，不要威脅說法辦人家」、「只要說沒有刑事調查需求，沒有辦法調畫面就好」。

【延伸閱讀】

►「不要你了」嗆完失蹤　孩大哭20分鐘！店員怒吼1句...爸媽秒出現

►雄中畢旅「2小時新竹殺到101」　巨城出絕招：老闆交代！萬人噴笑

►手搖飲「半糖竟不是5分糖」　醫曝真相！網傻：以為1分糖很少

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
560 2 8139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔
阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

雲云技術長遭董座砍死　特斯拉車友曝「相處回憶」哀悼遺憾

醫師曝「甘露糖」抗癌潛力振奮醫學界　天然食物裡就能吃到

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

雲云技術長遭董座砍死　特斯拉車友曝「相處回憶」哀悼遺憾

醫師曝「甘露糖」抗癌潛力振奮醫學界　天然食物裡就能吃到

五桐號新聯名「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周！加碼送保養品+優惠券

周杰倫半路被攔下！　男子突唱Rap「老子九十七塊」天王全程聽完

古典歐洲手繪花草、六角形蜂巢護手霜！可愛又質感兼具的時髦配件

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

從「白帶」看健康！醫解析「4種顏色」：1狀況恐是陰道炎

砲轟《ESPN》球評是傻子　巴克利：只會談勇士和湖人

傳承50多年「煎炒蛋麵」岡山美食！海量蔥花韭菜粒大火爆炒有夠香

達飛在白宮宣布投資200億做航運建設　是被敲詐？還是逮住機會了

東京池袋聖地定名「Animate大道」　區政府：動漫影響力大幅提升

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

生活熱門新聞

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

明起回暖　下周又有冷氣團「濕冷下探14度」

全聯門口出現超新「1機台」！媽媽們苦笑了

技術長「曾寫萬言書給董座」　3件事讓他很受傷

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「甘露糖」具抗癌潛力　天然食物就有

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

技術長遭董座砍死　特斯拉車友哀悼

烘爐地聽見詭異女聲！翁回：等你很久

泌尿醫曝腎虧5大跡象　晨勃減少也是警訊

更多熱門

相關新聞

「不要你了」孩哭20分鐘！店員怒吼1句...爸媽秒出現

「不要你了」孩哭20分鐘！店員怒吼1句...爸媽秒出現

遇到荒謬家長！一名店家透露，家長因為管不住哭鬧的小孩，竟當場嗆「我不要你了」，隨後轉身就走人，讓孩子崩潰大哭20分鐘，吃餅乾安撫都沒有用，最後原PO氣得大喊要報警，家長才現身並理直氣壯地說「我一直在門口偷看」。文章曝光後，引來千人痛批「直接就報警，說有人惡意遺棄小孩！」

迪士尼大排隊　爸媽把「孩子丟嬰兒車」自己去玩

迪士尼大排隊　爸媽把「孩子丟嬰兒車」自己去玩

囂張賊開車門偷錢　飯糰西施「差2米」人財兩輸

囂張賊開車門偷錢　飯糰西施「差2米」人財兩輸

7-11咖啡茶飲「買8送8、買5送5」

7-11咖啡茶飲「買8送8、買5送5」

彰化白車撞飛電桿、變電箱轉4圈半！驚悚影片曝

彰化白車撞飛電桿、變電箱轉4圈半！驚悚影片曝

關鍵字：

員警超商家長檢舉買飲料監視器店員

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面