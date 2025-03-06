媽媽大鬧超商！要看監視器「國三兒有無偷買飲料」　警：非常恐怖

▲恐龍媽媽要調閱監視器。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「超討厭控制狂家長」一名員警透露，有家長要求超商店員調閱監視器，只為確認國三孩子是否偷買飲料，讓他傻眼不已，並當下撂話「這樣刁難店員，小心觸犯強制罪！」隔天原PO被檢舉態度不佳。文章引發網友熱議，「這種家長讓人抓狂」、「「控制欲好變態！」

一名員警在Dcard表示，某天下午巡邏時，學長通報轄內超商有糾紛，於是他前往了解狀況，到了現場後，店員無奈求助，一名女子要調閱監視器，原因並非緊急狀況，因此他無法做決定。

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媽媽便開口表示，要確定早上7點到8點之間，小孩有無背著她偷買飲料，但店員一直不肯給看畫面。聞言，原PO也一臉錯愕，並關心反問「蛤...就這樣？請問他平常身上的錢是誰給的？」「小孩多大了？」「有什麼疾病不能喝飲料嗎，為什麼要這樣子調查？」

媽媽回應，零用錢是她給的，孩子目前正在讀國三，也沒有任何疾病，接著強調「喝飲料真的不健康啊！」原PO再次拒絕家長調閱畫面要求，並回應「才買個飲料有必要這樣嗎？這樣刁難店員，我再繼續就辦你強制罪。」

之所以如此撂下重話，原PO也解釋，其實應該不至於成立此罪，是為了制止對方一直繼續刁蠻不講理。

本以為此事就此落幕，沒想到隔天就被檢舉態度不佳，遭到長官關切。對此，原PO無奈抱怨，「小孩只是想喝點飲料，真的沒必要這樣欸，超討厭這種家長也覺得非常恐怖，希望那個小孩可以好好長大。」

底下網友熱議，「控制欲好變態...我要是有這樣的媽媽，一定盡可能早點遠離她」、「辛苦了，遇到這種家長真的會瘋掉，感覺孩子也可憐，被控制的人生...慘」、「讓人窒息的愛」、「這種家長讓人抓狂」。也有人建議，「下次可以單純拒絕就好，不要威脅說法辦人家」、「只要說沒有刑事調查需求，沒有辦法調畫面就好」。