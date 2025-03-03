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彰化白車撞飛電桿、變電箱轉4圈半！地面擦出火光　驚悚影片曝

記者唐詠絮／彰化報導

驚悚撞擊！一輛白色休旅車今(3日)凌晨行經彰化秀水鄉彰鹿路時，高速行駛失控撞斷2支電線桿、變電箱，再往前衝上百米後，橫跨在中央分隔島上，駕駛肇事後落跑，造成周邊1200戶電信網路全斷，所幸當時沒有人車經過，否則後果不堪設想，警方將根據車牌號碼通知車主到案說明；另外，驚悚撞擊瞬間也跟著曝光。

▲彰化秀水鄉轎車自撞。（圖／民眾提供）

▲彰化秀水鄉轎車自撞地面擦出一道長長的火花。（圖／民眾提供）

▲彰化秀水鄉轎車自撞。（圖／民眾提供）

▲彰化秀水鄉轎車自撞。（圖／警方提供）

彰化縣消防局及鹿港警分局今天凌晨2點據報，秀水鄉彰鹿路252號前發生一起嚴重車禍，警消人員趕抵現場時，發現路邊有撞斷的電線桿、變電箱，肇事車輛則在上百公尺遠的分隔島上，事故現場一片狼藉，車門打開、駕駛已不見身影。

▲彰化秀水鄉轎車自撞。（圖／民眾提供）

▲2支電杆遭擊落。（圖／民眾提供）

從曝光的監視器影片可以看到，當時駕駛高速行駛，先擊飛2支電桿、再撞破變電箱，車子轉4圈半再倒退嚕逆向衝上中央分隔島才停止，過程中還擦出一道道火光，轎車右前及前車頭、右側車門受損，右前車輪脫落；零件噴飛一地，相當驚悚。

也有目擊民眾將駕駛肇逃畫面上傳到「社會事新聞影音」，從畫面中看到在肇事車輛前有一名疑似肇事駕駛，走路不穩、一拐一拐坐上計程車逃離現場。警方指出，已根據車號通知車主到案，以釐清事故發生原因。

▲彰化秀水鄉轎車自撞。（圖／民眾提供）

▲彰化秀水鄉轎車自撞，駕駛落跑。（圖／民眾提供）

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