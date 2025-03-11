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臉書前高層吹哨：祖克柏為進軍中國　與共產黨開發審查系統

▲祖克柏。（圖／達志影像／美聯社）

▲祖克柏。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

臉書（Facebook）前全球公共政策總監威廉斯（Sarah Wynn-Williams）近日接受英國廣播公司（BBC）專訪時爆料，該公司曾與中國政府「密切合作」，討論如何在中國市場內審查與控制內容，以換取進入這一擁有數億用戶的市場機會。

根據威廉斯的新書《Careless People》內容，臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）曾考慮同意中國政府的要求，將熱門貼文隱藏，直到官方審查後才允許發布。

威廉斯不僅在書中揭露這些內幕，還向美國證券交易委員會（SEC）提交了吹哨者投訴，指控母公司Meta誤導投資人。BBC已審查了這份投訴。

Meta對此回應表示，威廉斯因「工作表現不佳」於2017年被解雇，並強調公司當年確實有意進軍中國市場，但最終並未落實任何提案。Meta並引用祖克柏2019年的言論，稱「我們最終無法達成共識，因此中國從未允許我們進入」。

威廉斯透露，臉書在2010年代中期與中國政府進行談判時，曾考慮未來向中國政府開放用戶數據存取權限。她形容，「中國是祖克柏的『白鯨』（white whale），他一直執著於進入這個全球最大的社群媒體市場。」

威廉斯進一步爆料，臉書曾研發一款內容審查工具，專門供中國政府使用，「他（祖克柏）與中國共產黨密切合作，開發一個審查系統……基本上是違背臉書核心價值的反向產品。」

威廉斯表示，臉書通常會對各國政府保密軟體技術細節，稱其為「專有技術」，但對中國政府卻採取截然不同的態度，「當涉及中國時，技術細節完全透明，臉書甚至派遣工程師向中國官員詳細講解平台運作方式，還讓中方官員親自測試審查版本的產品。」

Meta針對上述指控回應，表示這些關於中國的報導早在當年已被廣泛報導。

在提交給美國證券交易委員會（SEC）的吹哨者投訴中，威廉斯指控祖克柏及其他Meta高層在國會聽證會上提供了「具誤導性」的證詞，刻意淡化公司與中國政府的互動。

她特別指出，祖克柏在2018年國會作證時聲稱，臉書「無法確切了解中國政府會如何執行其法律與法規」，但實際上，臉書當時已與中國政府就內容審查工具進行深入討論。

Meta則回應稱，祖克柏當時的證詞完全準確，並重申臉書從未正式進入中國市場。

隨著人工智慧（AI）技術發展，威廉斯表示，這些過去參與決策的高層現在仍主導科技產業，她認為揭露這些「決策過程與道德妥協」對當前的AI發展尤為重要。她強調，「這些曾經參與決策的人，現在將在AI領域扮演關鍵角色。」

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