杜特蒂返抵菲律賓　傳將被帶往空軍基地

▲杜特蒂將返抵菲律賓，機場實施嚴密安全措施（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）11日上午從香港飛返菲律賓，稍早現身馬尼拉國際機場（NAIA）第3航廈。參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）指出，杜特蒂將被帶往維拉莫爾空軍基地（Villamor Air Base）。

拉普勒新聞網等報導，馬尼拉國際機場（NAIA）目前實施嚴密安全措施，警方限制媒體進入特定區域。依據菲律賓前勞動部長Silvestre Bello III稍早說法，杜特蒂抵達機場的時候有收到一份文件，但無法核實這份文件的內容。

傳國際刑事法院發布逮捕令

杜特蒂2016年在任內發動毒品戰爭，兌現對毒販格殺勿論的承諾，但這也導致大量法外處決，國際刑事法院（ICC）2021年9月啟動調查。

據信國際刑事法院已對杜特蒂發出逮捕令，如今外界正聚焦在國際刑警組織的下一步動作；依據程序，國際刑事法院可請求國際刑警組織對杜特蒂發布紅色通緝令。菲律賓政府已表明，若國際刑警組織提出，願意執行逮捕令。菲律賓國家警署10日表示，若國際刑警組織請求協助，警方已經做好充分準備應對可能發生的事件。

7000警力追捕？ 菲律賓警方澄清

不過菲律賓國家警署發言人法哈度（Jean Fajardo）已否認關於動員7000警力追捕杜特蒂的報導，稱其在達沃的部署是為了5月選舉所進行的模擬演習。

▼杜特蒂9日在香港出席活動。（圖／達志影像／美聯社）