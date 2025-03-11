國3清水段5車連環撞！賓士男滿頭血待援　佔3車道一度全面封閉

記者許權毅／台中報導

國道3號南向174k處、清水段今（11）日9時許發生一起車禍，現場總計5車碰撞，其中3台轎車撞到橫向停於路中，且正好佔據3線車道，全線一度全面封閉。警方指出，清查現場總計有2名駕駛受傷送醫，均無生命危險。有路過民眾拍下，一名男駕駛滿頭是血，站在路肩疑似撥打電話通報，現場滿地碎片，相當驚悚。

▲國道3號清水段今早發生5車連環撞。（圖／記者許權毅翻攝）



行經該路段民眾拍下，內線車道一輛黑色轎車車尾全毀，受到嚴重撞擊，一台白色賓士休旅車GLC300撞停於路肩，一名男駕駛在車旁站立、等候救援，頭上全都是鮮血，所幸意識仍清楚，現場有多車碰撞。

▲▼現場一名駕駛賓士男子站於車外，滿頭是血；黑色轎車撞停於內線，受損嚴重。（圖／江姓民眾提供）



國道第七大隊大甲分隊表示，案發於今日9時35分，一輛轎車疑似因故障停於內側車道，後方一輛轎車疑未注意車前狀況，不慎追撞，再擦撞另台轎車。同時間，另台大貨車於同地點，疑似未注意到車前狀況，又往第4台轎車撞上去，現場總計4轎車、1貨車碰撞。

警方表示，該事故造成2人輕傷，被送往梧棲童綜合治療，是否有酒駕以及詳細肇事原因，正調查釐清中。該起車禍於10時14分排除，恢復交通。

▼現場為4輛轎車以及1台大貨車發生碰撞。（圖／記者許權毅翻攝）

