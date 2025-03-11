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台北101「穿破日出雲海」超震撼！　一系列絕美仙境照曝光

▲漫步在雲端-台北101雲海空拍。（圖／沈張鴻授權引用）

▲根本上帝視角。（圖／沈張鴻授權引用，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

空拍師沈張鴻今（11）日一早，在有提前申請空拍許可的情況下，和兩位友人到台北101大樓附近空拍，成功捕捉到被雲海包圍的101，壯觀景色宛如仙境，讓網友們讚嘆連連，驚呼「神的視角。」

沈張鴻今在臉書曬出絕美照片，笑說「漫步在雲端-台北101雲海空拍，天時地利人和，感謝隊友人品加持。」日前，他看了天氣預報，推測今早台北101可能會出大景，於是提前向民航局申請空拍許可，今日天未亮就和友人前往卡位，果然約6、7點拍到雲海和日出。

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對此，不少網友朝聖大讚，「太狂了！神準預測」、「這幾張可以發到老了」、「人品啊」、「好有意境喔，拍得真好」、「超美的」、「我就在想這幾天應該有機會」、「可以當成桌布了」。

▲漫步在雲端-台北101雲海空拍。（圖／沈張鴻授權引用）

▲漫步在雲端-台北101雲海空拍。（圖／沈張鴻授權引用）

看完神照，也有人不禁好奇，空拍機飛上去需要花多久時間。對此，沈張鴻解答，大概2分鐘。

另外，氣象署今晨發布「濃霧特報」，表示今日清晨至上午，台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，新北市至雲林縣已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義縣能見度亦較低，請注意。

．沈張鴻授權引用。

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▲台北101「穿破雲海」超壯觀。（圖／沈張鴻授權引用，下同）

▲台北101「穿破雲海」超壯觀。（圖／沈張鴻授權引用，下同）

▲台北101「穿破雲海」超壯觀。（圖／沈張鴻授權引用，下同）

▲台北101「穿破雲海」超壯觀。（圖／沈張鴻授權引用，下同）

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