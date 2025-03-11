醫大生遭酒駕撞亡…父見遺體崩潰：爸爸來帶你回去了！母心碎流淚

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

高雄醫學大學一名22歲陳姓男大生，8日凌晨在台中市西屯區打工外送時，遭23歲無照吳姓駕駛酒駕闖紅燈撞死。擔任北部某媒體主管的父親得知後，崩潰南下台中處理後續事宜，11日終於趕在頭七之前將兒子帶回家，他見兒子遺體崩潰哭喊「爸爸來帶你回去了」令人鼻酸。

▲高醫大生遭酒駕撞死，父母悲痛赴台中將兒子帶回家。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

就讀高雄醫學大學職能治療學系的陳姓男大生，最近因在台中、彰化、南投等地醫院實習，便就近住在台中，同時打工貼補生活費，8日凌晨3時許，他外送行經台中市西屯區黎民路三段、凱旋路口時，遭酒駕的吳姓男子闖紅燈撞上，由於撞擊力道猛烈，陳姓男大生當場連人帶車噴飛，而吳男見狀非但沒有停車查看，反倒猛踩油門落跑，直到清晨5時許才在友人的陪同下投案，酒測值高達0.37mg/L。

陳姓男大生經緊急送醫搶救過後，仍因傷勢過重宣告不治。檢方相驗過後，發現陳姓男大生受有頭部外傷合併顱內出血、顱骨骨折、頸椎骨折、腹腔內出血等傷勢，死因為創傷性休克。

陳男父母忍痛領取相驗證明，要將孩子帶回家。陳母表示，事件發生過後，這幾天都睡得很不好，沒有辦法忘記兒子躺在那裡的樣子，她痛哭直言，「到現在我都不覺得他已經離開了，我上一次跟他講到電話，還在講學校實習的事情」，表示還需要一點時間消化這個傷痛，「他對我們來說沒有離開，他在我們心裡」。

另外，針對酒駕相關議題，她呼籲政府要有實際作為，加速修法，不要只是事件發生後加強酒駕臨檢，風波一過就恢復原本狀況，讓酒駕的人存有僥倖心理，「不希望任何一個家庭還要經歷這樣的悲痛」。

而陳父見到兒子遺體時，則是崩潰痛哭「爸爸來帶你回去了」，隨後與妻子相擁淚崩，陳姓男大生遺體上車時，陳父聲聲心痛呼喚，「哥哥記得上車，我們回家了」、「哥哥上車囉、我們回家囉」、「不要在台中囉，我們要回台北囉」，令人忍不住鼻酸。

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