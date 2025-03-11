大學生一年遭詐64件！　金門大學與縣警局簽署打詐備忘錄

▲金門大學學生一年被詐騙64件，警局與金大簽署打詐備忘錄。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

為強化防詐騙宣導及教育，落實保護學生與民眾財產安全的目標，縣警局與金門大學於本（3）月10日舉辦「校園防詐記者會」，共同簽署打詐識詐合作備忘錄，期能提升校園師生防詐意識，減少詐欺案發生數、降低財損。

根據打詐綱領2.0版警政署公布數據顯示，詐騙案件的整體數量仍居高不下，特別是年齡層在23歲以下的學生族群遭詐騙案件約佔19 %，突顯出增強校園防詐騙宣導之迫切需求。

縣警局於113年度迄今合計舉辦123場以校園為主之防詐宣導活動，其中58場與金門大學合力主辦。在此基礎上，113年度本轄大學生遭詐騙案仍有64件之多，佔全般詐欺案件約16 %，前六大詐騙類別分別為「假中獎通知」、「假網拍」、「假買家騙賣家」、「假投資」、「假色情應召詐財」及「假租屋廣告」等案件，因此，雙方未來將調整與深化教育響應對策，分析提供最新適用於校園環境的詐騙手法，協助師生因應不斷變化的詐騙話術，逐步強化學生的反詐騙能力。

為達成打詐綱領2.0版「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3大目標，縣警局與金門大學攜手合作，由校方整合校園各方資源並結合系所相關力量，提供縣警局打造跨機構參與校方的社群平臺，透過系統化的防詐訊息傳播策略，擴大校園學子對防制詐騙的認知與警覺。雙方將進一步設立校園防範詐騙機制，包括建立應急反映管道及新增專責聯絡窗口。此舉將協助師生更快捷及有效地處理潛在的詐騙威脅，在關鍵時刻第一時間聯繫警局，避免不必要的損失，提升風險抵禦效率。

縣警局局長黃壬聰表示，為優化防詐資訊傳遞速度並營造安全生活環境，縣警局大力推廣「打詐儀錶板」平臺及「165防騙宣導」LINE官方帳號，以便用戶檢測可疑訊息，如虛構的投資網站或低價的商品拍賣等詐騙案例，期讓校園師生透過加入「165防騙宣導」LINE官方帳號，及連結「打詐儀錶板」平臺，即時更新識詐知能，使防詐工作發揮最大成效。此次合作備忘錄的簽署，雙方都期盼在彼此共同以多面向的防範措施努力之下，協力減少學生受害機率，促進平安就學及幸福校園的目標實現。