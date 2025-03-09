金門70多歲阿嬤想超車！碰撞對向轎車「開上邊坡」　2傷送醫急救

記者林名揚、戴若涵／金門報導

金門縣金寧鄉環島北路二段（紫玄宮前路段），9日上午發生一起交通事故！兩輛自小客車因不明原因發生碰撞，2名駕駛身體多處挫傷，被送醫急救，警方進行酒測發現，雙方酒測值均為0，至於詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。

▲金門超車車禍釀2傷送醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

警方9日上午10時30分許接獲民眾通報，金寧鄉環島北路二段紫玄宮前路段發生一起交通事故，隨即派員趕赴現場處理。初步調查，70多歲張姓女子駕駛自小客車沿環島北路二段往頂堡方向行駛，行經肇事地點欲超越前車時，與由對向陳姓女子所駕駛沿環島北路二段往盤山方向之自小客車發生碰撞。

整起事故造成2名駕駛身體多處挫傷，2部自小客車損壞無法移動，警消將人送往金門醫院進一步治療，並針對雙方實施酒測，酒精濃度均為0，至於詳細肇事責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。

金城分局表示，依照道路交通安全規則第109條第2項第3款規定，汽車駕駛人超越同一車道之前車時，「應顯示左方向燈並至與前車左側保持半公尺以上之間隔超過，行至安全距離後，再顯示右方向燈駛入原行路線。」

警方呼籲，駕駛人行經設有彎道、陡坡、狹橋、隧道、交岔路口標誌及對向有來車之路段時，不得超車，更不得於前行車右側超車，超車時更要保持50公分以上的安全距離，隨時留意周遭車流狀況，互相禮讓，避免肇生交通事故。