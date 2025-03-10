雷區變防風林！古寧頭安東一海岸2.6公頃造林　完成6500棵樹苗

▲古寧頭安東一海岸2.6公頃造林。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

淨零減碳與永續環境議題日益受到重視，內政部國家公園署與萬海航運股份有限公司（以下簡稱萬海航運公司）攜手合作，共同推動植樹造林及永續環境行動，並於今（10）日上午在安東一海岸舉辦「金門國家公園114年度植樹節活動」，號召金寧鄉古寧頭社區參與響應，攜手種下海岸樹種，一同為永續環境努力。

推動ESG願景 落實永續發展目標

內政部國家公園署與萬海航運公司攜手合作，共同推動植樹造林及永續環境保護行動，積極落實企業社會責任（CSR），並以ESG（環境、社會、治理）為指導方針，簽署「合作植樹造林養護專案」合作意向備忘錄。國家公園內擁有豐富的生態資源，然而隨著氣候變遷等問題的挑戰，為了改善生態環境，國家公園署積極推動植樹造林與保育計畫，藉由與企業的合作，尋求更多資源和力量達成永續目標，去（113）年在金門翟山造林4,850株、1.64公頃，目前林木生長狀況良好。未來，國家公園署與萬海航運公司將持續在環境保護與生態保育上貢獻力量，積極推動永續發展。

公私協力與社區合作共同響應綠化造林

本次植樹節活動邀請到陳玉珍立法委員辦公室林孫全主任、金門縣林務所鄭向廷所長、金門縣政府產業發展處李姿維科長、李俊龍代表、李開陣村長、金寧鄉古寧頭社區發展協會李金鎗理事長及金管處同仁共同響應，栽植樹種包含木麻黃、潺槁樹、相思樹、白千層、海桐及草海桐等海岸樹種。過去因為金門久旱不雨，各地湖庫乾涸，衝擊地方水資源運用，金管處於111年至112年辦理雙鯉湖清淤工程增加蓄水量，並將土方放置於古寧頭古戰場安東一海岸造林地，經過113年綠肥種植與翻耕的土壤改良工作後，續於114年開始海岸造林工作，114年至116年將由萬海航運公司協助經費，在安東一海岸造林，面積約為2.6公頃，將完成6,500棵樹苗的栽植撫育工作。本次透過安東一海岸植樹合作，不僅能夠吸收二氧化碳，改善棲地環境，更提升大眾對環保議題的重視與參與。