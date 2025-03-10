和逸飯店•台南西門館獲得銀級環保標章旅館　邁向10週年新里程碑

▲和逸飯店•台南西門館榮獲「銀級環保標章旅館」，展現對永續經營的承諾，導入節能燈具、省水措施及廢棄物減量等措施，減少對環境的負擔，飯店從食材採購到旅程體驗，全面落實永續行動。（圖／和逸飯店•台南西門館提供）

記者林東良／台南報導

和逸飯店•台南西門館榮獲「銀級環保標章旅館」，展現對永續經營的承諾，導入節能燈具、省水措施及廢棄物減量等措施，減少對環境的負擔，飯店從食材採購到旅程體驗，全面落實永續行動，優先選用當地食材、推廣綠色旅行，並積極參與公益活動，將永續與關懷融入日常營運的每個環節。

今年初和逸飯店•台南西門館榮獲台南市政府「優質旅館認證」中的「樂齡親子」獎項，兼顧不同年齡層的旅行需求，提供適合親子家庭的遊樂設施與活動，同時打造樂齡友善房型與餐飲優惠。從硬體設施到貼心服務，飯店落實樂齡親子的友善承諾，讓全家大小玩得開心、住得安心，同時輕鬆實踐綠色旅行。

Cozzi KITCHÉN餐廳從早餐開始，為旅客準備美味又健康的選擇，嚴選非籠飼雞蛋製作新鮮蛋料理，更設置「友善農食區」，選用昇泰有機休閒農場的珍珠芭樂，主廚特製酸甜優格，鋪上滿滿水果、燕麥、堅果等配料，視覺及營養滿分，此外選用台南在地食材，特別提供關廟麵DIY涼麵區，搭配多樣配料，親子一起動手做，增進親子互動的樂趣。從產地到餐桌，讓永續從一天的開始就實踐。同時，Cozzi KITCHÉN餐廳友善樂齡者，推出「花甲少年饗食趣」優惠，50歲以上樂齡者用餐享85折，12歲以下孩童同行點購「歡樂兒童餐」，再加碼送「奇趣操場暢玩券」，讓孩子們在500坪的戶外遊樂設施中盡情玩耍，包括飛天小女警沙池、愛嘟嘟小火車和飆風電動車等。



響應綠色旅行，深入結合台南自然景點，現在預訂「逸起森呼吸」三天兩夜住房專案，贈送台南四草綠色隧道船票，雙人入住每晚8000元起，旅客自備環保杯免費兌換迎賓飲品，續住期間不更換毛巾、不提供一次性備品及瓶裝水，共同為環保盡一份心力。同步為歡慶和逸飯店•台南西門館10週年，推出「10在精彩 卡通明星慶生趣」，雙人入住卡通主題房5440元起，專案贈送12吋卡通主題玩偶，以及卡通主題旅行三件組、購物袋等備品免費帶回家。平日入住享免費升等卡通主題兩大床、加贈一位成人免費入住及招待早餐，即日起至3月31日預訂專案入住，加碼送台南知名風景區「虎頭埤雙人入園票券」，輕鬆玩遍台南療癒景點，享受大自然與卡通明星陪伴的雙重歡樂。



