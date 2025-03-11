特斯拉在陸銷量「跌近五成」　創下兩年多新低

▲特斯拉上海超級工廠。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

特斯拉股價10日收盤暴跌15％，為五年來最大跌幅。在川普重返白宮、馬斯克擔任政府效率部（DOGE）負責人之後，特斯拉不只在歐美銷量下降，今年2月在其第二大市場中國大陸的銷量更是慘跌49.2％，創下兩年多新低。

本週一，特斯拉的股價遭遇五年來最嚴重的下跌，單日暴跌15％，抵銷了自2024年11月川普當選以來的全部漲幅。特斯拉的股價已經連續下跌七週，損失超過50％的市值，相當於近8000億美元。

銷量方面，特斯拉全球市場表現均較為疲軟。中國汽車流通協會乘用車市場資訊聯席分會（乘聯分會）週一表示，特斯拉中國2月的批發銷量為3萬0688輛，較去年2月同期的6萬0365輛，下跌49.2％；市占率為3.9％，年減4個百分點。

面對關稅威脅，乘聯分會的數據顯示，特斯拉中國在2月出口3911輛電動車，較去年2月的3萬0224輛大跌87％，也遠不及今年1月的2萬9535輛。

▼馬斯克。（圖／視覺中國CFP）

乘聯分會表示，特斯拉出口和銷量下降可能由於政治因素，以及這家車廠將交付新款Model Y車型。有市場分析認為，Model Y在特斯拉中國的批發銷量佔較高的比重，但為了推出新款Model Y，特斯拉中國可能清空了老款Model Y的庫存，而新款又在2月底才開始交付，從而抑制了這款暢銷車型的銷量。

另外，歐洲汽車製造商協會（ACEA）的最新數據顯示，特斯拉今年1月在歐洲市場交付量較去年驟降45％至9945輛，多國市場遭遇滑鐵盧：法國銷量暴跌63％，挪威註冊量減少38％，德國本土市場更是重挫59.5％。這導致特斯拉在歐洲的市占率從1.8％下降到1％。

美國本土市場的銷量也不樂觀。研究公司Wards Intelligence的數據顯示，去年特斯拉在美國的銷量下降7％，今年前兩個月減少了2％。

機構普遍認為，政治爭議和需求疲軟，將導致特斯拉銷量預期下調。美國銀行、高盛、瑞銀等機構近期紛紛下調特斯拉目標價。