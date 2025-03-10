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趙少康怒問賴清德：是否該把魏哲家抓起來？　倒賣國家資產犯外患罪？

▲▼趙少康 賴士葆 聯訪 大罷免 總預算再協商 台美關係等議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前中廣董事長趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對台積電赴美加碼投資1000億元一事，前中廣董事長趙少康10日晚間透過臉書質問總統賴清德，台積電投資美國，將高階核心技術、研發中心移轉美國，究竟事先有沒有獲得賴政府的同意？如果沒有，魏哲家是不是應該抓起來？他說，「勾結外國、倒賣國家資產有沒有觸犯外患罪？如果有，魏哲家是不是應該要被追訴？賴總統呢？」

趙少康先提出產業創新條例第22條：「公司從事國外投資者，應於實行投資前，向中央主管機關申請核准。」以及「公司國外投資處理辦法」則規定，「國外投資有下列情形之一者，主管機關得不予核准：一、影響國家安全。二、對國家經濟發展有不利影響。」

趙少康表示，賴政府一向把台積電定義為護國神山，恐怕不會爭議它的重要性，卻雲淡風輕地揮一揮手就把它送掉；經濟部投審會說沒有接到申請，經濟部長郭智輝說事前政府不知道，但事後也不處理；企業負責人跑到國外去跟外國領袖開記者會宣佈移轉巨大的國家外匯和技術資產，回來後賴清德還親自陪他開記者會背書，視法律、程序、國家安全如無物，到底誰要負責？

「勾結外國、倒賣國家資產有沒有觸犯外患罪？如果有，魏哲家是不是應該要被追訴？賴總統呢？」趙少康表示，即便烏克蘭總統澤倫斯基的處境在美國未做出具體安全承諾前，也久久不敢簽署賣國的礦產協議，但我們的「賴倫斯基」連一句要求都沒有，就爽快地把護國神山台積電給雙手奉上，是不是證明台灣連烏克蘭還不如？

趙少康表示，再回到多年前，台塑王永慶準備在「海滄」投資2,000億台幣建石化園區，並以萬言書公開呼籲政府鬆綁大陸投資，然而最後由總統李登輝與行政院長郝柏村在1992年出手，表達若王永慶堅持推動海滄，將以對台塑集團抽銀根、股票下市、限制高層人員出境做為處置，硬是綁住了經營之神的登陸腳步，讓企業根留台灣。

他強調，當年的台塑離技術領先還差很遠，國民黨政府都不敢輕易外流，今天的「護國神山」白白拿去進貢，卻沒有換回任何型式的安全保障，完全拿熱臉貼冷屁股，全國老百姓會不會同意？

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