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老公出差偷買春暴斃！賣淫妹「神隱8分鐘」下藥　人妻開告飯店

▲▼老公出差偷買春暴斃！　人妻開告飯店。（圖／臉書）

▲凱西隨雅各比進入客房僅8分鐘便離開，事後男方被發現陳屍在浴室。（圖／臉書）

記者王佩翊／編譯

美國科羅拉多州一名男子前往拉斯維加斯出差時，花了1000美元買春（約新台幣3.2萬元），而他在與賣淫女激戰時因芬太尼（fentanyl，又稱吩坦尼）攝取過量在飯店暴斃。如今他的遺孀對飯店提起訴訟，指控其未能保障客人安全，因此必須為她丈夫的死負起部分責任。

根據《每日郵報》報導，55歲男子傑夫・雅各比（Jeff Jacoby）2023年3月從科羅拉多州前往拉斯維加斯出差，並入住帕拉佐（Palazzo）酒店。根據起訴書，雅各比參加完會議後，凌晨1時在飯店的酒吧遇見賣淫女雪莉・凱西（Cheylee Kessee），兩人隨後一同在賭場玩樂約40分鐘。

雅各比從收銀台提領1000美元（約新台幣3.2萬元）後，兩人便一起返回客房。而監視畫面則顯示，與凱西一起工作的皮條客卡肖恩・格拉斯（Kashon Glass）始終尾隨在兩人後方。之後雅各比與凱西一同進入酒店房間，但僅8分鐘後，凱西便獨自離開。

雅各比的妻子珍妮佛因為聯絡不上丈夫，數小時後主動聯絡飯店，要求其到雅各比的屋內查看情況，最終飯店工作人員發現雅各比倒臥在浴室內，已無生命跡象。警方調查後發現，雅各比的死因是芬太尼攝取過量死亡，而財物也遭凱西偷走。

珍妮佛對飯店提起訴訟，認為其必須對丈夫的死負起責任。起訴書中寫道，飯店應對此事負責，因為保全人員應該警告雅各比，他已經被皮條客格拉斯盯上。文件中還提到，凱西和格拉斯過去就有專門鎖定飯店房客搶劫和詐騙的紀錄，而賭場業者早已知曉這些人的行為模式，卻未加以防範。

涉案的賣淫女凱西與皮條客格拉斯目前已與檢方達成認罪協議，兩人均承認過失殺人與搶劫罪。格拉斯被判50年徒刑，服刑滿20年後可申請假釋；凱西則被判20年，8年後有望假釋。

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