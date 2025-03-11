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停路邊清嘔吐物「不能算臨停」？駕駛怪警沒勸導1原因仍挨罰

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小清（化名）去年5月間將車子停放在路邊，並跑到後座清理小孩的嘔吐物，卻被警員開了一張違停的罰單，讓他無法接受，反控警員沒有鳴笛示警或先勸導就直接開單。但台中高等行政法院法官審理之後，認為小清的車輛當時並未保持在可以立即行駛的狀態，不符合臨停的要件，警員依法開罰並無不妥，因此裁定駁回小清的告訴。

路邊停車格,路邊停車位,停車,停車場（圖／記者張一中攝）

▲小清將車停在路邊，跑到後座清理嘔吐物，被認為不算臨停，挨罰900元。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清去年5月間將車子停放在台中市梧棲區文華街某巷弄附近，因有「在設有禁止停車標線之處所停車」的違規行為，被警員開單，挨罰900元罰鍰。

小清不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，該路段沒有設置紅線，也不是主要幹道，往來車輛不多，他停車的位置前後也停著許多車輛，顯然並未影響交通；此外，當時車子沒有熄火，他正在後座整理小孩的嘔吐物，沒有聽到警員開單的鳴笛警示聲，警員也沒有依規定先行勸導駛離，就直接開單。

但台中市交通事件裁決處認為，該路段設有禁止停車線，當時小清的車子後照鏡收起，未顯示日行燈，警員拍照取締時，車內、周遭都沒有看見駕駛在場，也沒看見任何人上下車或正在裝卸貨物，顯然車子當時並非保持在可以立即行駛的狀態，不符合「臨時停車」的要件，應當屬於「停車」，警員依法開罰並無不妥。

台中高等行政法院法官檢視採證照片，發現該路段確實劃有黃實線，屬於設有禁止停車標線之處，小清的車子兩側後照鏡都收起，後煞車燈、方向燈、雙黃燈也都沒有開啟，他自稱當時正在後座清理嘔吐物，卻也代表他並不在駕駛座上，車子確實沒有保持在可以立刻行駛的狀態，難認是臨時停車，應當屬於道交處罰條例第3條第11款的停車行為。

至於警員沒有勸導就開單的部分，法官表示，事發當時並非深夜時段（凌晨0時至6時），自然不適用免予舉發的規定，這部分的說詞不予採信，最終裁定駁回小清的告訴，全案仍可上訴。

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