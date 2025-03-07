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批王定宇曖昧人妻！葛斯齊遭求償180萬...要求女主角出庭對質　

記者黃哲民／台北報導

資深狗仔記者葛斯齊去年（2024年）11月，上網爆料民進黨立委王定宇與1位人妻有曖昧對話，包括王責怪女方「見我的動力其實不強」、女方回稱「宇哥，我怕被跟拍」等語，王稱葛造謠，提告求償精神慰撫180萬元及移除相關貼文。台北地院今（7日）開庭，葛斯齊堅稱查證完備，聲請人妻出庭作證與王對質，法官諭知擇期再開庭，請律師轉告王能否親自出庭。

▲▼資深狗仔葛斯齊（如圖）爆料民進黨立委王定宇疑曖昧人妻，被王定宇提告求償180萬元，7日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲資深狗仔葛斯齊（如圖）爆料民進黨立委王定宇疑曖昧人妻，被王定宇提告求償180萬元，7日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

葛斯齊開完庭受訪強調，自己從沒說王定宇有婚外情，而是「你（王）有沒有傳一些東西、對不起你老婆？」王還說完全不認識女方，葛自稱覺得蠻納悶，不認識的話，怎會有這種對話訊息。

葛斯齊說，王定宇2021年被媒體踢爆與顏議員（指現任台北市議員顏若芳）的事，半年後，王的服務處被人噴漆「X人妻很爽嗎」等字句，他追蹤調查，去年才確認噴漆事件與顏議員無關，女主角就是本案與王互傳曖昧訊息的對象，噴漆者是女方的醫師前夫。

▲▼王定宇 聯訪 召委選舉相關 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王定宇告資深狗仔記者葛斯齊，求償精神慰撫180萬元。（資料照／記者屠惠剛攝）

葛斯齊強調，不僅已求證人妻本人，也找到人夫親口證實雙方離婚主因，「就，是，因，為，王，定，宇！」人夫說因小孩需要媽媽、他本來已放下此事、只想靜靜行醫，但本件新聞鬧開後，王定宇持續公開說謊，人夫同意出面作證。

針對王定宇本件提告求償，葛斯齊反嗆「你對不起這個社會，你害一個家庭破碎，你現在還執迷不悟，因為心虛而提告」、「你有本事，你告我刑事，你看我會不會告你誣告、會不會告你偽證！」葛自嘲先前因爆料被判賠藝人大小S姐妹各30萬元，「就輸過那麼一次」、因他不能請證人出面，但本件不同，他有查證，王又是立委，可受公評。

葛斯齊聲稱存放採訪求證資料的隨身碟有15G、沒全部丟出來，喊話王定宇「別無聊了，快撤告吧」，否則等判決書下來，裡面寫得清清楚楚，這輩子就甩不掉了。葛說最諷刺的是台灣人民選出這樣的立法委員，「我們每個人都有責任，都是大家慣出來的」，希望總統賴清德管好下面的人。

▲▼資深狗仔葛斯齊（如圖）爆料民進黨立委王定宇疑曖昧人妻，被王定宇提告求償180萬元，7日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲資深狗仔葛斯齊（如圖）爆料民進黨立委王定宇疑曖昧人妻，被王定宇提告求償180萬元，7日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於葛斯齊去年11月間，爆料王定宇和本件人妻的曖昧對話截圖，包括「要穿怎樣來見我，拍給我看」，王回應指葛P圖造謠，葛反擊王不承認也沒關係，「一週後算帳！再丟就不是簡單的對話截圖了。」

隔月（12月）間，葛斯齊再爆料對話截圖，指人妻以陪伴失戀閨蜜為由，婉拒王定宇約碰面，王傳訊說「一延再延就會無緣喔」、「妳見我的動力其實不強，對吧？」人妻回稱「宇哥，我其實會怕，我怕被跟拍，怕影響你，影響整個黨。」

葛斯齊再加碼這些對話的女主角，就是2021年到王定宇服務處噴漆「X人妻很爽嗎」等字句的醫師前妻，且王曾傳不雅影片給女方。王對於葛的連串爆料，表示「已進入司法程序，不回應相關問題」，並提起本案，要求葛賠償180萬元與移除臉書相關貼文、影片等。

北院今開庭，王定宇委任律師出庭代打，向法官表示將以書狀回應葛斯齊的答辯，似乎不願當眾曝光過多內容，葛聲請傳喚人夫人妻作證，並請求調閱台南警方2021年調查王定宇服務處遭噴漆案，曾找人夫人妻問話的警詢筆錄，證明王認識本件女方，且王還專程帶女方去公開活動場合，見女方仰慕的時任總統蔡英文。

法官諭知審酌後裁定是否准許傳喚、擇期再開庭，並要求王定宇的律師，轉告王考慮能否親自出庭，律師表示會轉達。

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