社會 社會焦點 保障人權

高雄驚見「斑馬線麻豆」騎士禮讓等她擺拍　看傻：這是伸展台？

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區九如二路，有騎士直擊一名女子將整條斑馬線當成她的伸展台，騎士右轉禮讓，看見女子不斷在路中更換姿勢擺pose直接傻眼。對此，警方表示，將循線通知違規行人到案說明，釐清後予以開單告發。

▲▼ 高雄驚見「斑馬線麻豆」！騎士禮讓等她擺拍看傻：這是伸展台？。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲高雄驚見「斑馬線麻豆」！騎士禮讓等她擺拍看傻：這是伸展台？（圖／翻攝社會事新聞影音）

網路社群「社會事新聞影音」今日曝光一段影片，只見在九如二路與嫩江街口，一名身穿黑色上衣、白色長裙的女子，從路口走上斑馬線，一名右轉騎士見狀後，則在轉角停讓等待女子經過。

沒想到，該名女子走上斑馬線後卻未過馬路，而是不斷在上頭更換姿勢改pose，彷彿整條斑馬線都是她的伸展台，最後更不疾不徐走回路口，誇張舉動讓騎士看傻眼。

▲▼ 高雄驚見「斑馬線麻豆」！騎士禮讓等她擺拍看傻：這是伸展台？。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼高雄女斑馬線上狂擺拍，騎士禮讓看傻：這是伸展台？（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼ 高雄驚見「斑馬線麻豆」！騎士禮讓等她擺拍看傻：這是伸展台？。（圖／翻攝社會事新聞影音）

對此，警方表示，經查，該案發生在6日8時59分許，但未接獲相關報案紀錄，經檢視影片，該名行人行為，涉違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「行人在道路上有於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」可處新台幣500元罰鍰。

警方後續將循線通知違規行人到案說明，釐清後予以開單告發，另同時宣導正確用路觀念，以維護交通安全。警方呼籲，行人穿越道設有行人穿越專用號誌者，應依號誌指示迅速穿越，車輛及行人均應相互尊重，維護交通秩序及安全。

08/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

