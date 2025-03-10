全球物流龍頭DHL快遞宣布「裁員8千人」　至2027年可省下355億

▲全球最大物流龍頭之一DHL快遞宣布裁員8000人。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

全球最大運輸公司之一的DHL快遞近日宣布，由於年度營業利潤下降7.2％，加上員工薪資上漲、委託業務量下降等多種因素，將在德國裁撤掉8000個工作崗位，預計公司到2027年可以省下超過10億歐元（約新台幣355億元），這次裁員也是該公司20年規模最龐大的裁員計畫。

根據《路透社》報導，DHL快遞6日表示儘管DHL調漲了每封信件、包裹的郵資，由於德國監管單位的限制及委託業務量下降，仍無法維持營利，公司年度營業利潤下降7.2％，因此公司將在德國裁撤掉8000個工作崗位，這些崗位主要集中在郵政與包裹部門。

DHL快遞也說，除了上述原因外，新的薪資協議也是裁員的考量之一，新的薪資協議將替員工加薪5％，將導致公司經營成本上升。DHL執行長邁耶（Tobias Meyer）表示，有鑑於公司多年來一直面臨重大挑戰，才不得不啟動裁員程序，預計到2027年可以省下超過10億歐元。

報導指出，DHL快遞在全球擁有超過60萬名員工，公司在德國的郵政與包裹部門擁有19萬多名員工，本次裁員人數大約佔了公司總員工數量的1.3％。DHL快遞強調，裁員時會透過自然減員的方式進行，就是所謂的遇缺不補，而非強制資遣員工。

DHL快遞1969年9月25日於美國加州舊金山創立，目前由德國郵政集團全資持有，是世界最大的運輸公司之一，總部現在於德國波昂。