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同父異母姊好心收留！他竟勒頸逼亂倫　還挑釁男友：做了21次

▲▼偷嚐禁果,姊弟戀,性行為。（圖／視覺中國）

▲盧卡斯與同父異母的姊姊亂倫21次，而被德國法院判處監禁2年9個月。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

德國20歲男子盧卡斯（Lucas K.）因與同父異母的姊姊發生性行為21次，而被德勒斯登（Dresden）地方法院判處監禁2年9個月，案件曝光後，引發社會震驚。此前，檢方曾試圖以性侵罪，請求法院追加5年刑期，但法院最終裁定證據不足，僅以亂倫罪定罪。此外，男子還因抗拒執法、財產破壞及人身傷害等罪行被判刑。

據《太陽報》報導，盧卡斯從小就在寄養系統中長大，直到18歲才開始獨立生活。2023年1月，他搬入33歲同父異母姊姊位於德勒斯登的公寓，與她及多隻寵物共同生活。然而，檢方指出，2人同居不久後就開始發生了不當性行為，盧卡斯甚至威脅姊姊的人身安全，並對她施暴。

受害者指控，盧卡斯不僅勒住她的脖子，還曾對她拳打腳踢，並以傷害她的寵物為要脅，迫使她屈從。案件於2024年7月26日曝光，當時受害者威脅要報警控告盧卡斯性侵，不料盧卡斯為了洗清罪名，搶先一步向警方報案，試圖主動掌控局勢。

隨後，他因亂倫指控被捕，警方也隨即展開調查。審判期間，多名證人作證稱，這對姊弟的關係更像是一對情侶，甚至有社會服務機構曾對此提出疑慮。此外，法庭文件顯示，盧卡斯與姊姊長期共睡一張床，姊姊從未將盧卡斯趕出房間，而且盧卡斯還曾向姊姊的男友吹噓自己「經常和姊姊發生性行為」。

法院最後因證據不足，未能對性侵指控作出定罪。主審法官齊格爾（Andreas Ziegler）表示，雖然2人確實發生過性行為，但是否出於自願仍存疑，難以確定受害者是否違背意願。此外，法庭指出，亂倫罪在德國屬刑事犯罪，因此仍對盧卡斯判處2年9個月的徒刑，並額外因其他違法行為加重刑期。

報導稱，盧卡斯在被捕與審判期間對警方態度惡劣，甚至有攻擊行為。目前，德累斯頓檢方尚未決定是否對盧卡斯的姊姊提出訴訟，認定她為受害者的可能性較高。此案曝光後，在當地引發廣泛輿論討論。不少人質疑法院的判決過於寬鬆，甚至有人呼籲重新審視德國亂倫罪的法律適用範圍。

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